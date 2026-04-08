لیست مراکز غربالگری نوزادان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراکز غربالگری سه تا پنج روزگی نوزادان در دانشگاه از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی همه روزه به غیر از روزهای تعطیل رسمی فعال بوده و به ارائه خدمت رسانی به مراجعان می پردازند.

لیست و آدرس مراکز

مرکز تراب: خ شهید کلاهدوز (دولت) - نبش فکوریان - پلاک ۳۵۲-۲۲۵۹۲۵۲۰

مرکز احمدی: خ دماوند - فتحنایی - پلاک ۳۰- ۷۷۵۷۵۹۲۴

مرکز سمرقندی: فرجام - بلوار اردیبهشت - بین ۲۰۶ و ۲۱۲ - ‌پلاک ۱۷۵ -۷۷۰۷۰۰۴۴

مرکز امام حسن: تهرانپارس - میدان پروین - خیابون ۱۹۶ شرقی -۱۳۷ - ک بنی هاشم- پ ۴ -۷۷۳۵۸۷۱۱

مرکز پورهدایت: سرآسیاب دولاب - خ شیوا - خ برادران شهید واضحی فرد- پلاک ۱۶۴ تلفن : ۳۳۱۷۳۱۹۹- ۳۳۱۶۴۳۴۶

مرکز ش جعفری: خ ۱۷شهریور جنب آتش نشانی تلفن : ۳۳۵۵۶۲۹۷- ۳۳۱۳۱۸۱۳

مرکز مسعودیه: خ خاوران جنب پارک نیکو شماره تماس: ۳۳۸۶۸۱۹۹

مرکز لیله القدر:پایین تر از میدان امامت، بین قاسم زاده و عبدالعظیمی، بن بست کامور، پلاک ۲ واحد ۴ تلفن : ۷۷۴۱۰۴۱۵

پایگاه حسابی: خ شریعتی. نرسیده به میدان قدس. جنب داروخانه طالقانی. شبکه بهداشت شمیرانات. ۲۲۲۳۵۰۰۰ داخلی ۲۰۴

مرکز پیامبر اکرم. لواسان - میدان گلندوک - نجارکلا - خ شهید رحیمی - کوچه شفا۲۶۵۴۲۶۲۶

رودبار قصران – شهر فشم - میدان فشم - روبروی پمپ بنزین۲۶۵۰۲۰۳۱

مرکز خدمات جامع سلامت امام زاده قاسم_میدان امام زاده قاسم کوچه یاس ۲۲۷۰۳۰۳۰

مرکز خدمات جامع سلامت پردیس پردیس، میدان عدالت ، بلوار فروردین جنوبی ، خیابان سعدی ، خیابان حافظ ، خیابان مولوی ۰۲۱-۷۶۲۷۴۶۴۸

مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر -بومهن، بلوار امام خمینی ، بلوار قریبی، خیابان محراب، پشت شهرداری ،کوچه درمانگاه ۰۲۱-۷۶۲۲۲۰۱۱

مرکز خدمات جامع سلامت اکبری -بومهن ، بلوار امام خمینی، بلوار علامه طباطبایی (سپاه)، بن بست بهمنی ۰۲۱-۷۶۲۳۷۸۲۹

مرکز خدمات جامع سلامت فاز ۸- آزاد راه تهران پردیس، فاز ۸، بلوار امیرکبیر، انتهای بلوار فردوسی ۰۹۳۳۵۵۱۰۶۸۳

مرکز خدمات جامع سلامت جاجرود - جاجرود، روبروی پلیس راه جاجرود ۰۲۱-۷۶۲۰۳۶۰۲-۷۶۲۰۱۰۵۷ -۷۶۲۰۳۹۳۷

پایگاه بهداشت سعید آباد-جاجرود، سعیدآباد، خیابان گلستان، خیابان بهداشت، پلاک ۲ تلفن پایگاه بهداشت سعیدآباد - ۰۲۱-۷۶۲۰۳۵۱۳ -۷۶۲۰۴۷۳۰-۷۶۲۰۵۵۶۶

مرکز خدمات جامع سلامت بنی فاطمه جیلارد-دماوند جیلارد بلوار شهید بهشتی جنب هلال احمر۷۶۳۱۲۸۶۹

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محمد رودهن -رودهن بلوار امام خمینی جنب بانک کشاورزی۷۶۵۰۲۸۲۸

مرکز خدمات جامع سلامت شهید محسنی آبسرد-آبسرد بلوار امام خمینی خیابان شهید فهمیده پلاک ۳ / ۷۶۳۷۲۲۴۵

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ناصحی کیلان -کیلان خیابان شهید فاضلی ۷۶۳۶۲۴۲۴

مرکز خدمات جامع سلامت سربندان جاده تهران فیروزکوه سربندان ۷۶۳۹۳۲۲۰

مرکز خدمات جامع سلامت مهرآباد -مهرآباد خیابان امام خمینی خیابان گلستان ابتدای جاده گاز ۷۶۵۲۸۱۰۰

پایگاه بهداشتی ۱۷ شهریور-دماوند میدان ۱۷ شهریور کوچه پست بانک ۷۶۳۲۰۶۳۸

مرکز هفت تیر: فیروزکوه، پاسداران، ملاجعفری، شهدای ۱۷ شهریور. ۷۶۴۴۲۱۳۰

پایگاه بهداشتی ولیعصر- فیروزکوه - شهرک ولیعصر - جنب دانشگاه آزاد اسلامی ۷۶۴۴۷۶۷۶

مرکز خدمات جامع سلامت مدنی: چهار راه اسفند آباد، خ رجایی شمالی روبروی دفتر پیشخوان دولت ۳۶۲۵۴۱۷۷

مرکز خدمات جامع سلامت خیر آباد: خیرآباد خ بانک تجارت کوچه علی اصغر ۳۶۲۳۷۹۳۰

مرکز خدمات جامع سلامت جوادآباد: جوادآباد خ بخشداری روبروی شهرداری۳۶۲۱۲۳۴۷

مرکز خدمات جامع سلامت ریحان آباد: عبدل آباد، خ امام خمینی، جنب حسینیه فاطمیون ۳۶۷۷۳۹۱۰

مرکز اشرفی اصفهانی: پاکدشت - میدان شهدای گمنام- درمانگاه اشرفی اصفهانی ٠٢١٣٦٠٢٣١١٠- داخلی ٢٦٤١٠- داخلی ٢٦٤

مرکز شریف آباد- خیابان شهید علی پازوکی - مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی(ره) -٠٢١٣٦٤٧٢٧٨٦

فرون آباد- خیابان امام خمینی (ره) - مرکزخدمات جامع سلامت صاحب الزمان(عج) -٣٦٠٩٦٧٤٠

حصار امیر- بلوارشهدا- بین نیلرفر ٢ و٤ کوچه شهید حمید عربی مرکز خدمات جامع سلامت چهارده معصوم ٠٢١٣٤٦٠٢٤٧٨

مسکن مهر بلوار شهید باقری انصار ۶ زیتون ۴-مرکز مسکن مهر امام رضا- ۳۶۰۸۶۱۳۰ ۰۲۱

مرکز بهداشت امام خمینی -قرچک خیابان مخابرات انتهای ازاده ۵- ۰۲۱-۳۶۱۲۷۰۴۰

مرکز بهداشت شهدای خدمت- قرچک میدان پوئینک خیابان ترنم ساختمان دوطبقه- ۳۶۱۶۳۱۰۰

مرکز بهداشت امام زمان -فرچک خیابان محمد اباد نبش مهدیه ۳۰ – تلفن -۳۶۴۳۰۵۷۹-۳۶۴۳۰۵۷۶

مرکز بهداشت زیباشهر - قرچک زیباشهر انتهای فتح ۲ - تلفن ۳۶۱۱۴۷۲۶

مرکز صدوقی: پیشوا خیابان شهید دستجردی کوچه شهید شیرازی- ۰۲۱۳۶۷۳۲۵۴۱

مرکز خدمات جامع سلامت مهاجری- پیشوا-خیابان کارگر