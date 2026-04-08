تشریح خدمات حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به روسای مراکز درمانی تاکید کرد: با توجه به پایان تعطیلات نوروزی با حفظ آمادگی برای شرایط بحرانی (توجه به ذخایر دارو، زیرساخت‌ها، تجهیزات، انرژی و...) باید نسبت به فعال سازی درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها، بخش‌های پاراکلینیک، اتاق‌های عمل و...، در صبح و عصر اقدام شود.

وی بر فعالیت کامل بیمارستان‌ها، توجه به منابع زیرساختی در مراکز و بیمارستان‌ها، ثبت دقیق حضور و غیاب کادر درمان مراکز تاکید کرد.

زندی، ضمن تقدیر از تلاش کادر درمان و مسئولان دانشگاه ابراز امیدواری کرد که با گذر از این بحران شاهد توفیقات بیشتر باشیم.

جمشید سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز از زحمات همکاران در سال گذشته تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز شاهد توفیقات روزافزون باشیم.

وی با اشاره به ذخیره مناسب دارو و تجهیزات در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص اعلام کمبودهای دارویی توسط مراکز، اعلام نحوه تعامل شرکت‌های دارویی، پیگیری سهمیه‌های تخصیص یافته به مراکز از شرکت‌های دارویی، مدیریت مصرف دارو و تجهیزات در مراکز برای آینده پرداخت.

سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز ضمن تقدیر از زحمات کادر سلامت دانشگاه در سال گذشته از تلاش همکاران حوزه بهداشت که در تمام این ایام به ارائه خدمات به مراجعان پرداختند قدردانی کرد.

وی به آسیب چندین مرکزبهداشتی در طول جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این ایام پرداخت.

انجام ۱۴ هزار مشاوره روانشناسی در ایام جنگ، ۱۳ هزار خدمت به مادران باردار، ارائه ۲۲۰ هزار خدمت به نوجوانان، ۱۰۹ هزار خدمت به جوانان، ۲۷۲ هزار خدمت به میانسالان، ارائه ۶۰۰ خدمات مشاوره ازدواج ، غربالگری ۳ هزار نوزاد، کنترل دیابت و فشارخون ۱۷ هزار بیمار و خطرسنجی ۱۱ هزار بیمار ، ۶ هزار و ۳۰۰ مورد آزمایش آب، ۲ هزار و ۲۰۰ معاینه دهان و دندان را از جمله اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

هاشمی نظری افزود: همچنین خدمات غیرحضوری را نیز فعال کردیم که در بستر شبکه‌های داخلی ارائه می‌شود.