ثبت بیش از ۲۹۰ عمل جراحی در بیجار در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه الماسپور صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۲۵ هزار و ۵۵۶ نفر به اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار مراجعه کرده و خدمات درمانی و تشخیصی مورد نیاز را دریافت کردند.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعان در ایام تعطیلات افزود: از مجموع بیماران مراجعهکننده به اورژانس، یک هزار و ۳۴۸ نفر بستری تحت نظر و یک هزار و ۱۷۸ نفر نیز بهصورت بستری سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند.
رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار با بیان اینکه تمامی بخشها و اتاقهای عمل این مرکز فعال بودهاند، تصریح کرد: در این مدت، ۲۹۳ مورد عمل جراحی تخصصی و حیاتی در گروههای مختلف پزشکی انجام شده است.
الماسپور در پایان با قدردانی از تلاش کادر درمان خاطرنشان کرد: کارکنان حوزه سلامت با حضور مستمر در شیفتها و کشیکهای نوروزی، خدمترسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه داده و این آمار نشاندهنده تعهد و تخصص آنان در ارائه خدمات درمانی است.
نظر شما