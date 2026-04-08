  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

تولد ۷۶ نوزاد در بیمارستان بیجار

بیجار- رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار از تولد ۷۶ نوزاد در این مرکز درمانی همزمان با شرایط بحرانی جنگ رمضان خبر داد و گفت: تداوم بی‌وقفه خدمات سلامت در این ایام، جلوه‌ای از امید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه الماسپور با اشاره به استمرار خدمات درمانی در شهرستان بیجار اظهار کرد: در روزهایی که جامعه با شرایط خاص ناشی از بحران جنگ مواجه است، تولد نوزادان نمادی از تداوم حیات و امید در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در مدت زمان جنگ رمضان، ۷۶ نوزاد در بیمارستان امام حسین(ع) متولد شدند که از این تعداد، ۲۲ مورد به صورت سزارین و ۵۴ مورد به صورت طبیعی بوده است. این آمار نشان‌دهنده پویایی و استمرار خدمات درمانی حتی در شرایط دشوار است.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار با اشاره به تلاش‌های کادر درمان تصریح کرد: با وجود فشارهای روانی و شرایط ویژه، کادر بهداشت و درمان با آمادگی کامل در صحنه حضور داشتند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به بیماران دچار وقفه شود.

الماسپور با تمجید از فداکاری مدافعان سلامت گفت: کارکنان بخش‌های زایمان و بستری همانند سایر بحران‌ها، با تعهد و ایثار نقش‌آفرینی کردند تا خدمات درمانی به بهترین شکل ممکن ارائه شود و صدای زندگی در این روزهای سخت خاموش نشود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این مرکز درمانی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای درمانی با دقت و ایمنی کامل در حال انجام است و تجهیزات و منابع انسانی لازم برای مدیریت شرایط اضطراری پیش‌بینی شده تا مادران بدون نگرانی از خدمات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6795638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها