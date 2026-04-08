تولد ۷۶ نوزاد در بیمارستان بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه الماسپور با اشاره به استمرار خدمات درمانی در شهرستان بیجار اظهار کرد: در روزهایی که جامعه با شرایط خاص ناشی از بحران جنگ مواجه است، تولد نوزادان نمادی از تداوم حیات و امید در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در مدت زمان جنگ رمضان، ۷۶ نوزاد در بیمارستان امام حسین(ع) متولد شدند که از این تعداد، ۲۲ مورد به صورت سزارین و ۵۴ مورد به صورت طبیعی بوده است. این آمار نشان‌دهنده پویایی و استمرار خدمات درمانی حتی در شرایط دشوار است.

رئیس بیمارستان امام حسین(ع) بیجار با اشاره به تلاش‌های کادر درمان تصریح کرد: با وجود فشارهای روانی و شرایط ویژه، کادر بهداشت و درمان با آمادگی کامل در صحنه حضور داشتند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به بیماران دچار وقفه شود.

الماسپور با تمجید از فداکاری مدافعان سلامت گفت: کارکنان بخش‌های زایمان و بستری همانند سایر بحران‌ها، با تعهد و ایثار نقش‌آفرینی کردند تا خدمات درمانی به بهترین شکل ممکن ارائه شود و صدای زندگی در این روزهای سخت خاموش نشود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این مرکز درمانی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای درمانی با دقت و ایمنی کامل در حال انجام است و تجهیزات و منابع انسانی لازم برای مدیریت شرایط اضطراری پیش‌بینی شده تا مادران بدون نگرانی از خدمات بهره‌مند شوند.