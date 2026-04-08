مدیرکل دامپزشکی کردستان: رعایت ضوابط بهداشتی، ضامن سلامت گوشت مرغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دامپزشکی استان کردستان به‌همراه مسئول پدافند غیرعامل این اداره کل از کشتارگاه صنعتی مرغ‌پر سنندج بازدید کرد.

در این بازدید، کامران زیباکردار و کریمی با حضور در بخش‌های مختلف کشتارگاه، وضعیت بهداشتی خطوط کشتار، سامانه‌های بسته‌بندی، سردخانه‌ها و روند حمل‌ونقل طیور را به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار دادند.

زیباکردار در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت رعایت کامل ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در واحدهای تولیدی اظهار کرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور نقش اساسی در تأمین سلامت گوشت مرغ و پیشگیری از بروز بیماری‌ها دارد.

وی رعایت اصول ایمنی غذایی را از اولویت‌های نظارتی دامپزشکی استان عنوان کرد و افزود: نظارت‌های مستمر با هدف ارتقای کیفیت محصولات و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.