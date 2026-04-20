انصاری:لزوم جلوگیری از توسعه صنایع آبر؛ حق آبه محیط زیست جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر دوشنبه در بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: در کشور ستاد نجات احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و تمام اختیارات مربوط به دبیرخانه ستاد نجات دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی قرار دارد و این دبیرخانه مسئولیت کامل هماهنگیها را برعهده دارد.
وی ادامه داد: ستاد نجات دریاچه ارومیه با ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیرخانه آن در استان آذربایجان غربی فعال است و سازمان حفاظت محیطزیست نیز مطابق وظایف قانونی، نقش نظارتی و حاکمیتی خود را ایفا میکند.
تقویت مدیریت مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، ضروری است
انصاری با اشاره به اینکه همکاری میان سه استان درگیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به گذشته بهبودیافته، اظهار کرد: با هدایت رحمانی استاندار آذربایجان غربی از سال گذشته، اقدامات مؤثری در ساماندهی انهار منتهی به دریاچه و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب، با همراهی قوه قضاییه انجام شده، اما استمرار این روند و تقویت مدیریت مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، ضروری است.
وی با اشاره بر اهمیت تأمین اعتبار پروژههای مصوب کارگروه احیای دریاچه افزود: سازمان برنامهوبودجه با پشتیبانی معاون اول دولت اعتبارات لازم را پیشبینی کرده و امید است امسال بودجه بیشتری برای اجرای پروژهها تخصیص یابد.
رئیس سازمان محیط زیست درباره هماهنگی بینبخشی در دولت چهاردهم نیز گفت: باتوجهبه تأکید رئیسجمهور بر نجات دریاچه ارومیه، هماهنگی خوبی در سطح ملی و استانی برقرار است، اما برای تحقق حقابه دریاچه، همچنان نیاز به تصمیمات سختتر و تقویت همکاری دستگاههای مرتبط با حوزه آب و کشاورزی داریم.
وضعیت حوضه آبریز شکننده است و مدیریت منابع آب باید با جدیت دنبال شود
انصاری، مهمترین دستاورد سفر خود را برگزاری جلسات تخصصی و نشست با تشکلهای مردمنهاد عنوان کرد و گفت: آذربایجان غربی ظرفیت اجتماعی بسیار بالایی دارد و تشکلهای مردمنهاد میتوانند در آموزش، فرهنگسازی و جلب مشارکت جوامع محلی ـ بهویژه کشاورزان ـ نقش جدی ایفا کنند در سالهای گذشته تمرکز بیشتر بر اقدامات سختافزاری و سازهای بوده، اما اکنون توجه به اقدامات نرمافزاری و مشارکت مردمی ضروری است.
وی با اشاره به افزایش بارشها در سال جاری گفت: نباید بارشهای اخیر را بهعنوان «آب جدید» تلقی کرد، زیرا وضعیت حوضه آبریز شکننده است و مدیریت منابع آب باید با جدیت دنبال شود.
انصاری افزود: میزان اراضی زیر کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ظرفیت تحمل اکولوژیک منطقه فراتر رفته و بنابراین توسعه صنایع آببَر نباید در این منطقه صورت گیرد.
وی رویکرد گردشگری طبیعتمحور را جایگزینی راهبردی و اقتصادی برای صنایع آلاینده دانسته و افزود: تمرکز بر اکوتوریسم نه تنها به حفظ ذخایر طبیعی و حیاتوحش منطقه کمک میکند، بلکه میتواند با تقویت اقتصاد محلی، معیشت ساکنان را به حفظ محیطزیست گره زده و وابستگی به کشاورزی آببر را کاهش دهد.
انصاری با اشاره به دستورات صریح رئیسجمهور در مسیر توسعه پایدار، افزود: استقرار و توسعه هرگونه صنایع آببَر جدید در حوضه دریاچه ارومیه باید متوقف شود تا فشار بر منابع محدود آبی بیش از این افزایش نیابد.
حق آبه زیست محیطی در کشور جدی تلقی شود
وی با اشاره به برخی چالشهای قانونی در حوزه مدیریت آب گفت: قوانین و اسناد بالادستی کشور در برخی موارد متعارض هستند و لازم است نمایندگان مجلس در مسیر اصلاح قانونگذاری ورود کنند.
انصاری تأکید کرد: حقآبه محیط زیست پس از آب شرب در اولویت دوم قرار دارد، اما در عمل مشاهده میشود که حقآبه صنعت و شرب تخصیص مییابد و هر مقدار باقیمانده به تالابها و طبیعت داده میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین ضمن قدردانی از اهتمام استاندار آذربایجانغربی در موضوع احیای تالابها، اضافه کرد: تشکلهای مردمنهاد بازوانی توانمند در حوزههای آموزشی و تسهیلگری بوده و نقش کلیدی در آگاهیبخش به جوامع محلی برای صیانت از منابع آبی ایفا میکنند.
