ضربه مهلک مقاومت فلسطین به مزدوران تل آویو در خان یونس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شهاب ویدئویی از کمین خان یونس در جنوب غزه منتشر کرد که طی آن مبارزان فلسطینی، مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی و تحت سرکردگی غسان الدهینی را هدف قرار می دهند.
مقاومت فلسطین، امروز با انتشار تصاویری از هدف قرار دادن عوامل مزدور اسرائیل در نوار غزه با گلوله و راکتهای یاسین خبر داد. در این ویدئو، یکی از شبهنظامیان مزدور اسرائیل دیده میشود که با هدفگیری مستقیم نیروهای مقاومت بر زمین میافتد و سپس، خودروی مزدوران در کنار او، با راکت یاسین هدف میگیرد.
یک منبع امنیتی درباره جزئیات عملیات ویژهای که امروز صبح توسط نیروهای امنیتی مقاومت انجام شد، گفت که این عملیات به کشته و زخمی شدن تعدادی از شبهنظامیان هم پیاله با رژیم اشغالگر اسرائیل در مرکز شهر خانیونس در جنوب نوار غزه منجر شد.
به نوشته خبرگزاری شهاب، این منبع اعلام کرد که نیروهای امنیتی مقاومت، کمین دقیقی برای گروهی از «شبهنظامیان هم پیاله با اسرائیل» تدارک دیده بودند که منجر به وارد آوردن تلفات و کشتهشدن تعدادی از آنها شد.
وی تأکید کرد که این عملیات در راستای مقابله با کسانی که امنیت داخلی را برهم میزنند، انجام گرفته است.
به گفته منابع محلی، گروهی از نیروهای کتائب قسام، تحرکات عناصر وابسته به فردی به نام «حسام الاسطل» (معروف به گروه ابو سِفِن) را به همراه خودروهایی در منطقه بنی سهیل در شرق خانیونس رصد کردند.
بلافاصله پس از تکمیل رصد، مقاومت یکی از خودروها را با موشکی از نوع «تاندوم» هدف قرار داد که در نتیجه آن، خودرو منهدم و سرنشینان آن از اعضای گروه کشته و زخمی شدند.
