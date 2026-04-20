بازدید میدانی استاندار از سایت نهضت ملی مسکن دستگرد در پی مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر دوشنبه در جریان بازدید از سایت نهضت ملی مسکن روستای دستگرد، اظهار کرد: این بازدید در پاسخ به درخواستها و گلایههای مردمی مطرحشده در میز خدمت انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این سایت افزود: در محدوده ۵۷ هکتاری نهضت ملی مسکن دستگرد، تعداد ۳۹۸ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه قطعات واگذار شده ۲۰۰ متری و بهصورت ویلایی احداث میشوند، ادامه داد: روند اجرای پروژهها در حال انجام است و برنامهریزیهای لازم برای تکمیل زیرساختها صورت گرفته است.
هاشمی با اشاره به برگزاری میز خدمت در جوار اجتماعات شبانه در میدان آیتالله شهید خامنهای (ره) گفت: در این نشستها، برخی شهروندان از نبود زیرساختهای لازم در این سایت گلایه داشتند که بازدید میدانی امروز در همین راستا انجام شد.
وی با تأکید بر تأمین همزمان زیرساختها با پیشرفت واحدهای مسکونی تصریح کرد: برای اجرای شبکه برق به طول ۶ کیلومتر برنامهریزی شده و تعیین کف و بر معابر برای اجرای شبکه گاز نیز انجام شده است؛ همچنین آبرسانی به این سایت در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نیازهای خدماتی و آموزشی منطقه بیان کرد: ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان موظف شده است نسبت به تأمین فضای آموزشی بهویژه در مقطع ابتدایی اقدام کند.
هاشمی خاطرنشان کرد: برای اجرای خدمات روبنایی از جمله احداث مسجد و ایجاد فضای سبز نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به استمرار برگزاری میزهای خدمت افزود: به دستور استانداری، میز خدمت پاسخگویی به مردم هر شب در محل اجتماعات مردمی برگزار میشود و مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به پیگیری مطالبات و درخواستهای مردم هستند.
