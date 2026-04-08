به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله محمد عبادی‌زاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

اکنون که به فضل و توفیق الهی، با مقاومت تاریخی و صلابت شما ملت فهیم، مقاوم و قهرمان ایران، در کنار رزمندگان دلاور اسلام و تحت هدایت‌های حکیمانه و هوشمندانه امام المسلمین، حضرت آیت الله حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، دشمن ذلیل و زبون را به عقب نشینی وادار ساختید، بر خود لازم می‌دانم نکاتی را تقدیم حضور شما هم استانی‌های عزیزم بنمایم.

۱. مردم عزیز ما که درس دشمن شناسی را در بوته سال‌ها خیانت و فتنه دشمنان اسلام، قرآن و ایران عزیز به خوبی فرا گرفته‌اند، نیک می دانند که ما هم اکنون در طلیعه پیروزی نهایی قرار داریم و هرگز نباید از مکر و کید دشمن غافل شد. در دو هفته حساس پیشرو، باید فرصت هرگونه دسیسه را از دشمن سلب نموده وهمانگونه که مسئولین عالیرتبه نظام تأکید فرموده اند، با حضور حداکثری و مشارکت پرشورتر در صحنه های مختلف، توطئه دشمن را در حماسه بی نظیر حضورتان، در نطفه خفه سازید.

تقارن ایام سوگواری اربعین سیدالشهدای انقلاب، امام شهیدمان "قدس الله نفسه الزکیه " با ایام شهادت امام صادق (ع)، فرصتی مغتنم و مناسبی است تا این شور حسینی و حماسی را دوچندان کرده و جشن پیروزی نهایی را پس از شکست کامل سیاسی و نظامی دشمن، به دهه نورانی کرامت موکول نماییم.

۲ ـ مراقب روایت‌های دشمن برای نفوذ و رخنه در صفوف بهم پیوسته ملت باشیم و نگذاریم دشمن با ایجاد دوقطبی‌های کاذب و جعل واقعیت‌های دفاع مقدس، از فرصت به‌دست آمده سوء استفاده نموده و با دستاورد سازی‌ها و ایجاد تفرقه و شکاف بین مردم و مسئولین گام‌های بعدی خود را عملی نموده و به اهداف شوم خود نائل شود. لذا با پرهیز از هرگونه تفرقه و چند صدایی با وحدت خود ذیل تصمیمات نظام مقدس جمهوری اسلامی، و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب، حیله دشمن برای تفرقه افکنی را در این مرحله، خنثی نمائیم.

۳. بی تردید رزمندگان جان برکف اسلام، دست بر ماشه و چشم بر دشمن، هرگونه مجال تحرک را از خصم زبون خواهند گرفت و میدان هر نوع جولان را از دشمن در عرصه نبرد سلب خواهند کرد. پیروزی از آنِ صابران و استقامت کنندگان در راه حق است.