۱۷۴ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران شخم و شیار شدند

هادی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آمادهسازی شالیزارهای مازندران اظهار کرد: بخش عمدهای از زمینهای شالیزاری استان وارد مرحله آمادهسازی شده و تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار هکتار شخم و شیار انجام شده است.
وی این میزان را معادل حدود ۷۸ درصد از کل اراضی شالیزاری استان عنوان کرد و افزود: کشاورزان با توجه به محدودیت زمانی فصل کشت، تلاش کردهاند در سریعترین زمان ممکن عملیات اولیه را به انجام برسانند.
باقری با اشاره به چالشهای اقلیمی پیشرو گفت: کاهش بارندگی و افت منابع آبی از جمله سدها و آببندانها، ضرورت مدیریت مصرف آب را دوچندان کرده است و در همین راستا برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران تقویت شده است.
وی ادامه داد: همراهی کشاورزان در بهکارگیری روشهای بهینه مصرف آب، نقش مهمی در عبور از شرایط کمآبی خواهد داشت و خوشبختانه این آگاهی در سالهای اخیر افزایش یافته است.
معاون جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سطح کل شالیزارهای استان بیش از ۲۲۰ هزار هکتار است، خاطرنشان کرد: تاکنون عملیات آبتخت در بیش از ۱۳۳ هزار هکتار، خزانهگیری در حدود ۱۱۲ هزار هکتار و بذرپاشی در نزدیک به ۹۵ هزار هکتار انجام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مساعد شدن شرایط جوی، نشاکاری برنج در شالیزارهای استان طی روزهای آینده با شتاب بیشتری دنبال شود.
