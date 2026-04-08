به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، به مناسبت چهلمین روز شهادت امام قائد حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای "رضواناللهتعالیعلیه"، حزب موتلفه اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
«لَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِاللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ اللَّهَ وَکَفَیبِاللَّهِ حَسِیبًا»
چهل روز از عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه و سرافرازانهی قائد عظیم الشأن، نایب برحق حضرت ولی عصر "عجلالله تعالی فرجهالشریف"، امام و مقتدای امت اسلام حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای "رضواناللهتعالیعلیه" به دست شقیترین دشمنان بشریت گذشت.
چهل روزی که بر جان سوختهی پویندگان طریق حق، به درازای سالیان گذشت، اما شعلهی ایمان و استقامت و پایداری را در قلوب آنان برافروختهتر ساخت.
اربعین شهادت آن حکیم فرزانه و دیدبان تیزبین انقلاب، نه پایان یک سوگ، که آغاز بازخوانی دکترین "مقاومت بصیرانه" و تجدید میثاق با آرمانهای بلند مردی است که بیش از سه دهه، کشتی انقلاب را در تلاطم سهمگینترین طوفانها، با آرامشی الهی به سلامت هدایت نمود.
او که در میانه تهاجم ناجوانمردانه استکبار جهانی و دشمن صهیونیستی، جان عزیز خود را فدای استقلال، عزت و کرامت امت اسلام کرد، اکنون نه یک فرد، که یک «مکتب جاری» و قلمرویی گسترده در جغرافیای جانهای آزاده و بیدار است.
ما در حزب مؤتلفه اسلامی و در چهلمین روز شهادت آن پیشوای متقی و جانفدای ملت، بار دیگر بر عهد ناگسستنی خود با راه امام و شهیدان پای میفشاریم و اعلام میداریم:
۱- تداوم راهبری ولایت:
اگر چه فقدان آن عزیز سفر کرده، ثلمهای جبرانناپذیر بر پیکر اسلام ناب محمدی (ص) است، اما نهال ولایت بر ریشههای تنومند ایثار و شهادت استوار است.
ما ضمن بیعت مجدد با علمدار جدید انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای "مدظلهالعالی" تداوم این مسیر نورانی را تنها راه سعادت، ثبات، نجات و پیروزی نهائی میدانیم.
۲- انتقام پشیمانکننده:
شهادت امام امت در عملیات بزدلانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، خیانتی است که هرگز بیپاسخ نخواهد ماند. خون مطهر آن سلالة حضرت زهرا (ص)، سوخت موتور محرک نابودی پایگاههای استکبار در منطقه و اضمحلال قطعی غدّه سرطانی صهیونیست خواهد بود.
۳- وحدت و انسجام ملی:
در این مقطع حساس تاریخی، بیش از هر زمان دیگر، وفاق و همدلی حول محور ولایت و قانون اساسی، ضامن عبور از فتنههاست. ما همه جریانهای سیاسی و آحاد ملت شریف را به هوشیاری در برابر توطئهها و دسیسههای تفرقهافکن دشمن دعوت میکنیم.
اربعین امام شهیدان، فرصتی است تا با نگاه به کارنامهی تابناک آن عزیز سفر کرده، "بصیرتافزایی" و "جهاد تبیین" را سرلوحه اقدامات و فعالیتهای خود قرار دهیم.
یاد او در تپشهای جبههی مقاومت، در دعای شبانه محرومان و مظلومان و در خشم مقدس رزمندگان اسلام برای همیشه زنده و جاوید خواهد ماند.
۴- بعثت خون:
ما بر این باوریم که شهادت آن پیر فرزانه، نه تنها یک فقدان، بلکه تکرار تاریخساز عاشورا در عصر حاضر و سرآغاز یک «بعثت خون» است. همانگونه که بعثت نبوی جهان را از ظلمت جهل به نور هدایت رهسپار کرد، خون مطهر امام شهیدمان نیز در رگهای نیمهجان بشریت، روحی تازه دمیده و مأموریتی نوین برای امت اسلام رقم زده است.
این «بعثت خون» بحول و قوّه الهی فریاد بیداری وجدانهای خفته و طلیعه فروپاشی هیمنهی پوشالی استکبار جهانی است.
خون پاک خامنهای عزیز، رسالتی بر دوش ما نهاده است تا از خاکستر این سوگ عظیم، قیامتی از قیام و ایستادگی برپا کنیم که شهادت برای مردان حق، نه پایان راه، بلکه بعثتی برای هدایت نسلهای تشنهی عدالت تا سرمنزل مقصود و ظهور خورشید عظمای ولایت است.
خداوند سبحان روح پرفتوح شهید امام خامنهای عزیزمان را با ارواح طیبه اجداد طاهرینش و با جمع شهیدان کربلا محشور و همنشین فرماید و سایهی مستدام رهبری جدید را بر سر امت اسلام و همهی آزادیخواهان جهان، مستدام بدارد.
در پایان حزب مؤتلفه اسلامی از آحاد ملت شریف، وفادار و قدرشناس ایران اسلامی و تمامی اعضاء، هواداران و پویندگان راه ولایت، دعوت مینماید تا با حضوری پرشور، آگاهانه و دشمنشکن در مراسم چهلمین روز شهادت امام و مقتد ایمان، بار دیگر وحدت کلمه و بیعت ناگسستنی خود را با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی به رخ جهانیان بکشند.
حزب مؤتلفه اسلامی
نظر شما