بزرگترین میراث رهبر شهید چیست؟

خبرگزاری مهر، گروه دین، حوزه و اندیشه، یادداشت مهمان_نجف لک زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: چهل روز از شهادت امام خامنه ای گذشت. مشاهدات ما از میدان تا خیابان، در سطح ایران، منطقه و جهان اسلام، در این چهل روز این مطلب را عیان می کند که یکی از میراث‌های آن امام شهید تربیت یک ملت و امت تمدنی فاخر، شجاع، با ادب، مقاوم، دارای اعتماد به نفس، سلطه ستیز، نترس، اهل بصیرت، منسجم، دشمن شناس، عالم، اهل عمل و در یک کلام تربیت نسلی از کسانی که در سمت درست تاریخ. یعنی سمت حق و حقیقت. عقل و عدالت و معرفت و بصیرت، ایستاده اند، است.

نسل و بلکه نسل هایی که نگاهشان به جهان پیرامون خودشان تمدنی است. منازعه اسلام ناب و نظام سلطه را تمدنی می بینند و می دانند که هراس بنیادین دشمن از رویکرد تمدنی اسلام ناب محمدی است.

و ما امروز با سربلندی نتیجه این تربیت تمدنی را در یک فتح عظیم دیدیم. دشمن آمریکایی صهیونی به هیچ یک از اهداف خود نرسید و ایران عزیز و جبهه به قله ای که امام شهید نوید داده بود رسید. و استیصال کامل را می شود در چهره و کلام ترامپ و نتانیاهو دید. تجاوز وحشیانه به لبنان و به شهادت رساندن خبرنگاران و زنان و کودکان چیزی جز ناامیدی و درماندگی در برابر چهل روز و شب مقاومت نیست.

اگر بخواهیم تنظیری در تاریخ اسلام برای این ماجرا بیابیم باید به جنگ احزاب و اتفاقات پس از آن اشاره کنیم. مقاومت رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان باعث تثبیت نظام اسلامی و پس از آن فتح مبین شد. اگر مقاومت در جنگ احزاب نبود فتح مبینی هم در کار نبود.

این نتیجه رهبری الهی و توکل به خدا و اعتماد به امت إلهی است. این نتیجه تربیت ملت و امت تمدنی و با بصیرت امامین انقلاب اسلامی است. و چه زیبا که همین نگاه در اولین پیام رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز به صورت بسیار پررنگی مطرح شد.

آنجا که ایشان آیه شریفه مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. (هر آیه ای را که از میان برداریم یا به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست؟!) را بر ملت شریف ایران تطبیق دادند که پس از شهادت رهبری به بعث الهی بپا خواستند و از نظام اسلامی پاسداری کردند.

با رهبر شهید خود پیمان می بندیم که:

رهبرا!

بر سر عهدی که با تو بسته بودیم هستیم و با پیروی از رهبر عزیزمان به حرکت در صراط مستقیم الهی ادامه می دهیم و به حول و قوه الهی تا پرچم

لا اله الا الله

محمد رسول الله

بر سراسر گیتی به اهتزاز درنیاید از پا نمی نشینیم.

که:

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ.

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.