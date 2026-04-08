پایش میدانی مسکن ملی در سمنان؛ اجرای شبکه فیبر نوری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن سمنان در فرمانداری بیان کرد: آخرین وضعیت تأمین زیرساخت در سایتهای الحاقی نهضت ملی مسکن بهدقت بررسی شد و هماهنگی لازم با دستگاههای خدماترسان برای تسریع در تأمین آب، برق، گاز و سایر نیازهای زیربنایی در حال انجام است.
وی با اشاره به روند اجرایی در شهرک کوهسار افزود: با توجه به اینکه برخی معابر این شهرک به پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد رسیدهاند، برنامهریزی لازم برای جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر انجام شده و این اقدامات با روند مطلوب دنبال میشود.
فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به مسکن معوض مسکن مهر سایت های ۲۳ و ۲۴ سمنان تصریح کرد: این طرح با روند اجرایی مناسب در حال پیشرفت است و اقدامات اجرایی در بخشهای مختلف بهصورت مستمر در حال انجام است.
صمیمیان همچنین خاطرنشان کرد: زمانبندی مشخصی برای نخالهبرداری و اجرای شبکه فیبر نوری در فاز نخست این طرح تدوین شده و اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی بین دستگاهها گفت: رفع موانع اجرایی، تقویت نظارت میدانی و پایش مستمر طرحها بهطور جدی دنبال میشود تا روند اجرای برنامههای مسکن در شهرستان با انسجام بیشتری ادامه یابد.
