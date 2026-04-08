۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

پایش میدانی مسکن ملی در سمنان؛ اجرای شبکه فیبر نوری آغاز شد

سمنان- فرماندار سمنان از تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در سایت‌های الحاقی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: همزمان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصدی معابر، اجرای شبکه فیبر نوری در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن سمنان در فرمانداری بیان کرد: آخرین وضعیت تأمین زیرساخت در سایت‌های الحاقی نهضت ملی مسکن به‌دقت بررسی شد و هماهنگی لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تسریع در تأمین آب، برق، گاز و سایر نیازهای زیربنایی در حال انجام است.

وی با اشاره به روند اجرایی در شهرک کوهسار افزود: با توجه به اینکه برخی معابر این شهرک به پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد رسیده‌اند، برنامه‌ریزی لازم برای جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر انجام شده و این اقدامات با روند مطلوب دنبال می‌شود.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به مسکن معوض مسکن مهر سایت های ۲۳ و ۲۴ سمنان تصریح کرد: این طرح با روند اجرایی مناسب در حال پیشرفت است و اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف به‌صورت مستمر در حال انجام است.

صمیمیان همچنین خاطرنشان کرد: زمان‌بندی مشخصی برای نخاله‌برداری و اجرای شبکه فیبر نوری در فاز نخست این طرح تدوین شده و اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌ها گفت: رفع موانع اجرایی، تقویت نظارت میدانی و پایش مستمر طرح‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود تا روند اجرای برنامه‌های مسکن در شهرستان با انسجام بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6795021

