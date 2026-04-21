۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

ساخت ۳۳۶ واحد ویلایی نهضت ملی مسکن در سمنان؛ ۱۰۴ واحد آماده تحویل شد

سمنان- فرماندار سمنان از ساخت ۳۳۶واحد مسکونی ویلایی در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰۴واحد تکمیل شده و فاز دوم و سوم نیز به ترتیب با پیشرفت ۷۰ و ۵۵ درصدی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در شورای مسکن سمنان در فرمانداری با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای ایمنی و کیفیت سکونت شهروندان اظهار داشت: اجرای پروژه جایگزین واحدهای ناایمن مسکن مهر از اولویت‌های مهم شهرستان است و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، روند ساخت با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه موضوعاتی از جمله پرداخت تسهیلات، روند پیشرفت فیزیکی پروژه و موانع اجرایی از ضرورت های مسکن در شهرستان سمنان است، ابراز کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، عملیات ساخت ۳۳۶ واحد مسکونی ویلایی در سه فاز از پایان سال ۱۴۰۲ آغاز شده که تاکنون فاز نخست شامل ۱۰۴ واحد تکمیل شده است.

فرماندار سمنان ادامه داد: فاز دوم پروژه با پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۷۰ درصد و فاز سوم در واحدهای آغازشده با پیشرفت حدود ۵۵ درصد در اراضی ۵۵ هکتاری سوکان در حال اجراست.

صمیمیان بر تداوم پیگیری‌ها، رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل فازهای باقی‌مانده این پروژه تأکید کرد.

کد مطلب 6807677

