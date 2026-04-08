نیکزاد: اگر ۱۰ شرط را نپذیرند، رهبر انقلاب اجازه امضا نخواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه) در گفتگویی در شبکه خبر، با اشاره به تسلیم دشمن در برابر قدرت جمهوری اسلامی ایران و برقراری آتش‌بس موقت، گفت: در وهله اول باید به دست‌اندرکاران سازمان صدا و سیما که در مدت جنگ رمضان و دفاع مقدس سوم مجاهدت‌ و تلاش‌ کردند، تقدیر و تشکر کنم.

وی در ادامه با اشاره به چند ویژگی از رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: در سال ۴۰ هجری قمری، در تاریخ، یک بار شقی‌ترین انسان آمد و امام عدالت را شهید کرد و امت آن زمان نتوانستند حق امام را ادا کنند. ۱۴۰۷ سال بعد، در ۱۴۴۷ هجری قمری، در دهم ماه مبارک رمضان، در ۹ اسفند ۱۴۰۴، همان شقی‌ترین انسان‌ها شده بودند رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار؛ آقا و مولایمان و ولی امر مسلمین جهان را شهید کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امام شهید ما در علوم سیاسی، یک فقیه مجتهد جامع‌الشرایط بودند. خیلی از بزرگان شاگرد ایشان در درس خارج فقه بودند. در ادبیات، یک شاعر مسلط و آشنا به ادبیات جهان بود؛ رمان‌های شاهکار ادبی را ایشان فصل به فصل تفسیر می‌کردند. در اخلاق و شخصیت معنوی، شخصیتی بی‌نظیر بود. در عبادات، در انس با قرآن و در اخلاق الهی، این امر مبرهن و آشکار بود.

نیکزاد اظهار کرد: امام شهید ما در سیاست داخلی، سیاستمداری خبره، حکیم و بصیر بودند و کشور را از خیلی از فتنه‌ها نجات دادند. همچنین در سیاست خارجی، کسی بودند که تاریخ می‌دانستند، دوراندیش، آشنا به دنیای تاریخ و صاحب‌نظر بودند و از همه مهم‌تر حضرت آقا به معنای واقعی، از بن دندان، به ایثارگران، خانواده شهدا، رزمندگان، مباحث اخلاقی و قرآنی علاقه‌مند بودند. در یک کلام می‌خواهم بگویم که حضرت آقا مجاهدت را به صورت اکمل انجام دادند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در ادامه، گفت: ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب آمدند به ایران حمله کردند، آن هم در وسط مذاکرات. در حالی که همان زمان هم در شورای عالی امنیت ملی گفته شد اگر قرار باشد رکب بخوریم، آن دیپلماسی نیست. آمریکا ناوهای خود را آورد و ویتکاف تعجب کرد که چرا تسلیم نمی‌شوید؟

نیکزاد متذکر شد: این‌ها آمدند، سپهسالار لشکر را زدند، لشکر باید از هم می‌پاشید، اما اینطور نشد. اینکه خنجری بر قلب ما نشست، شکی بر آن نیست و غیرت دینی ما جریحه‌دار شد، اما ساختار به‌گونه‌ای بود که خبرگان رهبری، در زیر این بمباران، بدون اینکه اصول را زیر پا بگذارند، اقدام کردند و حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر ما شد و ساختار پیش رفت. این برای فرماندهان هم صادق بود.

وی ادامه داد: حضرت آقا فرموده بود اگر جنگ شود، جنگ منطقه‌ای خواهد شد. این‌ها جدی نگرفتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قبل از جنگ به سران کشورهای منطقه گفته بود اگر سرزمین، آسمان یا دریای خود را در اختیار دشمن قرار دهید، ما پاسخ خواهیم داد.



وی اظهار کرد: ما اصول را رعایت می‌کنیم، اما از هر کجا آتش بر ما بارید، نیروهای مسلح پاسخ قوی‌تر دادند. این حق ماست. پایگاه‌های نظامی آمریکا باید از بین می‌رفت که بیش از ۱۷ پایگاه آن‌ها را نابود کردیم.



نیکزاد تصریح کرد: بحث بعدی این بود که کردستان را از ایران جدا کنند و نقشه غرب آسیا را تغییر دهند؛ همان کاری که می‌خواستند در ۸ سال دفاع مقدس، خوزستان را جدا کنند. دست مردان بزرگ کردستان و نیروهای مسلح را باید بوسید که با دشمن همراهی نکردند.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس نباید از ما دلخور باشند و باید کلاهشان را قاضی کنند که این پایگاه‌های نظامی آمریکا چه امنیتی برایشان آورد. بعد از این همه هزینه، چه حمایتی دیدند؟



وی تصریح کرد: تنگه هرمز یک الطاف خفیه الهی بود که در این جنگ متوجه شدیم و طرح مدیریت بر تنگه هرمز در حال بررسی در مجلس است. تنگه هرمز به قبل بازنخواهد گشت.



نیکزاد گفت: من دست دوستان مقاومت در یمن، حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق را می‌بوسم؛ مردانه آمدند، البته ما هم پشتشان را خالی نکردیم. دشمن دید که مقاومت یمن، حزب‌الله و حشدالشعبی زنده است.



نایب رئیس مجلس گفت: در این جنگ، وحدت و انسجام مثال‌زدنی بین همه گرایش‌ها به وجود آمد. اقتدار پوشالی آمریکا که در فیلم‌های هالیوودی نمایش داده می‌شد، فرو ریخت. ترامپ آمده بود با شروط مختلف، اما موفق نشد و به دنبال تسلیم ما بود که محقق نشد. آمریکا بی آبرو شد و متحدان آمریکا و اروپایی ها و ناتو هم جلوی ترامپ ایستادند.



نیکزاد با اشاره به شکست آمریکا در برابر ایران با پذیرش شروط ده‌گانه‌ ایران، گفت: تنگه هرمز جایی است که روزانه از آن ۱۰۰ تا ۱۴۰ کشتی و ۲۰ درصد اقتصاد دنیا از این مسیر عبور می‌کند. تنگه هرمز دریای عمان را به اقیانوس هند متصل می‌کند. سالانه ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه از این مسیر عبور می‌کند و اگر حداقل برای هر یک از آن ۱۰۰ کشتی، ۲۰ میلیون دلار دریافت شود یا از هر بشکه نفت ۱۰ دلار اخذ شود، درآمدی معادل یک و نیم برابر کل بودجه درآمد نفتی کشور حاصل خواهد شد.



وی ادامه داد: در مورد شروطی که مطرح شده، باید گفت که اصل «عزت، حکمت و مصلحت» در نظر گرفته شده است. همچنین طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این موضوع نیازمند اجازه رهبر معظم انقلاب است.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ترامپ معلون ۱۵ ماده نوشته بود و با آن می‌خواست خود را برنده اعلام کند. او در این ۱۵ ماده موضوعاتی مانند هسته‌ای، موشکی، مقاومت و حقوق بشر مطرح کرده بود و اینکه ۴۵۰ کیلو اورانیوم تحویل داده شود، اما ما شروط ده‌گانه خود را مطرح کردیم.



وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای این شروط ده‌گانه از رهبر انقلاب اذن گرفته است و ما سرباز آقا هستیم. شروطی تعیین شده که از جمله آنها توقف کامل هرگونه تجاوز، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، عبور و مرور از تنگه هرمز با ایران، لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه و جبران خسارت‌های ایران است. همچنین تعهد ایران بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای را می‌پذیریم. همچنین ما در شروط خود مقاومت را فراموش نکردیم.



نیکزاد با بیان اینکه ما در مجلس شرایط پساجنگ را در نظر گرفته‌ایم، گفت: با نظر رئیس مجلس، اصلاحاتی در بودجه انجام خواهد شد و به فضل پروردگار، کشور را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.



وی در پایان تاکید کرد: مردم بدانند اگر ۱۰ شرط را نپذیرند، رهبر معظم انقلاب اسلامی اجازه امضا نخواهند داد.