پیروزی نهایی مستلزم ادامه حضور مردم در صحنه است؛ ضدانقلاب سرافکنده شد

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تسلیم دشمن در برابر قدرت جمهوری اسلامی ایران و برقراری آتش‌بس موقت، اظهار کرد: این مذاکره‌ای که الان با وساطت پاکستان اتفاق افتاد، بخشی از ادامه جنگ است و جنگ متوقف نشده است.

وی ادامه داد: ما برای اینکه حسن نیتمان را نشان دهیم، محورهای مذاکره را کاملاً مشخص کردیم و اراده‌مان را بر ائتلاف آمریکایی، عربی و عبری تحمیل کردیم. در واقع، زمین بازی را ما تعریف کردیم، نه آمریکایی‌ها. همچنین نشان دادیم که لفاظی‌های ترامپ و نتانیاهو هیچ تأثیری بر اراده ما ندارد و این ما هستیم که پایان جنگ را تعیین می‌کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌طور که بارها امام شهیدمان و همه مسئولان ما خطاب به دشمنان اعلام کرده بودند، جنگ را آنان شاید شروع کنند، اما پایانش دیگر در اختیار آنان نیست و الان هم می‌بینیم که اراده ما بر آن ائتلاف پیروز شد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ما در این مرحله نه از مواضع هسته‌ای‌مان و نه از مسائل موشکی‌مان عدول کردیم و نه از کنترل تنگه هرمز عقب‌نشینی کردیم و به خواسته‌های آن‌ها تن ندادیم. آن‌ها نیز به هیچ‌کدام از اهدافشان نرسیدند.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که آنان به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و غنی‌سازی صفر ایران بودند و قصد محدود کردن قدرت موشکی ما را داشتند، اما همه این اهداف کنار گذاشته شد. امروز می‌بینیم که با سرافکندگی با این موضوعات مواجه هستند و تن به خواسته‌های ما دادند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر امروز در آمریکا و از سوی جناح‌های مختلف، بحث استیضاح ترامپ و وزیر جنگش مطرح است، نتیجه همین شکست است که به آمریکا تحمیل کردیم. همه می‌پرسند چه شد آن شعارها و ادعاهای ترامپ؟

قادری تاکید کرد: ما در این مسیر نه تنها چیزی از دست ندادیم، بلکه هر لحظه هم اگر لازم باشد، کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.

وی در ادامه، گفت: در سایه سلاح‌های آمریکایی، امنیت قابل تحصیل نیست؛ در این مدت، متضرر اصلی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بودند که امکانات و ظرفیت‌هایشان را در اختیار آمریکا گذاشتند و اکنون با خسارات سنگینی مواجه‌اند. مطمئن باشید در آینده نیز دیگر امکان همراهی با آمریکا برای آن‌ها به سادگی وجود نخواهد داشت و این برایشان درس عبرت شد که حضور پایگاه‌های آمریکایی و همبستگی با آن، امنیت نمی‌آورد. امنیت از طریق تعامل با کشورهای منطقه به دست می‌آید و این دستاورد بسیار بزرگی است.

وی تاکید کرد: دنیا به عظمت ایران اسلامی پی برده و حتی متحدان اروپایی آمریکا که تا پیش از این جرأت همکاری با ما را نداشتند، در آینده حساب ویژه‌ای روی ایران باز خواهند کرد. در همین مرحله هم ما موفقیت‌های بزرگی به دست آوردیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً حضور مردم و خالی نکردن صحنه می‌تواند برگ برنده ما و منجر به پیروزی نهایی ما باشد. این‌ها بناشان بر این بود که با این بمباران‌ها، شهادت فرماندهان ما، عملاً مردم را دلسرد کنند و جریان‌های ضدانقلاب میدان‌داری کنند، اما کشور ما بیشترین امنیت را در این فاصله داشت و در حقیقت تمام جریان‌هایی که آمریکا به آن‌ها دل خوش کرده بود، چه جریانات داخلی و چه خارجی، همه مأیوس شدند.

وی ادامه داد: الان می‌بینیم که این‌ها -جریان ضدانقلاب- مستأصل هستند و هیچ چیزی دستگیرشان نشد و نسبت به گذشته هم اوضاعشان بدتر شد. الان جریان ضدانقلاب چیزی برای گفتن ندارند و در اظهارنظرهایشان نمی‌توانند سرشکستگی و سرافکندگی خود را انکار کنند و نادیده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: ما درست است که در این جنگ برخی از عزیزان و فرماندهانمان را از دست دادیم، ولی در حقیقت با صلابت‌تر و قوی‌تر از گذشته هستیم و الان دست برتر را داریم. نه‌تنها ظرفیت‌های نظامی‌مان را از دست ندادیم، بلکه الان تجربیات خیلی خوبی در این جنگ پیدا کردیم که این تجربیات می‌تواند خودش بازدارنده باشد.