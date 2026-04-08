احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حملات وحشیانه رژیم صهیونی - آمریکایی به این مجموعه توضیحاتی داد و گفت: انستیتو پاستور ایران به عنوان قدیمیترین مؤسسه تحقیقاتی، پزشکی و تولیدی کشور با قدمتی بیش از یک قرن (تأسیس ۱۲۹۹)، که همواره در خط مقدم تشخیص بیماریها و تولید فرآوردههای حیاتی و واکسن قرار داشته، در جریان حملات اخیر مورد هدف قرار گرفت. این مؤسسه که به دلیل دارا بودن مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی و صادرات فرآوردههای دارویی دارای اهمیت بینالمللی است، بخشی از تاریخ و میراث فرهنگی کشور محسوب میشود.
جزئیات حملات و خسارات وارده به مجموعه مرکزی
وی افزود: انستیتو پاستور ایران از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون سه بار مورد حمله قرار گرفته که آخرین مورد آن در اوایل فروردینماه رخ داد. در این حملات، بخشی از بخشهای تحقیقاتی و تشخیصی در مجموعه مرکزی تهران تخریب شده و آسیبهای جدی به سایر واحدها وارد گشته است.
مصطفوی ادامه داد: محدوده آسیبدیده شامل حدود ۲۳ هزار متر مربع فضای آزمایشگاهی است که مراکز حیاتی اعم از آزمایشگاههای مرجع کشوری و آزمایشگاههای همکار بهداشتی، مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی و بانکهای زیستی، دبیرخانه شبکههای تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی و واحد واکسیناسیون و آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو را در خود جای داده بود.
ارزیابی میزان خسارات تجهیزاتی و زیرساختی
رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص برآورد خسارات اعلام کرد: آسیبها در سه بخش «ابنیه»، «تجهیزات» و «نمونههای زیستی» طبقهبندی میشوند. اصلیترین خسارت مربوط به تجهیزات پیشرفتهای است که طی دههها با سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی تأمین شده بود. همچنین بخشی از نمونههای نگهداری شده در یخچالها و فریزرها نیز متاثر شده و آسیب دیدهاند. بازسازی و تأمین مجدد این تجهیزات مستلزم منابع مالی گسترده و پیگیریهای بینالمللی جهت واردات مجدد است.
تأیید امنیت میکروبی و عدم نشت مواد خطرناک
مصطفوی اذعان کرد: یکی از نگرانیهای اصلی شهروندان پس از حمله به این مرکز، احتمال نشت مواد میکروبی یا شیمیایی بود. با تمهیدات پیشبینی شده از قبل و پایشهای دقیق صورت گرفته پس از حملات، هیچگونه تهدید میکروبی یا شیمیایی متوجه محیط اطراف و جامعه نیست.
تداوم خدمات و برنامههای آتی
وی اظهار داشت: خوشبختانه در این حملات هیچ آسیبی به کارکنان موسسه وارد نشده است. علیرغم صدمات جدی به ساختمان مرکزی، خدمات اصلی پاستور اعم از خدمات اصلی تشخیصی و تولیدی، برنامههای آموزشی و تحقیقاتی متوقف نشده و در سایر شعب ادامه دارد.
رئیس انستیتو پاستور متذکر شد: با پایدار شدن شرایط، عملیات بازسازی با جدیت آغاز خواهد شد تا فعالیتها در مرکز اصلی به روال سابق بازگردد. هدف قرار دادن این مرکز بهداشتی نشاندهنده رویکرد غیرمنطقی دشمن برای تضعیف بنیانهای سلامت و کاهش تابآوری جامعه است که با همت متخصصان کشور خنثی خواهد شد.
فراخوان حمایت ملی و بینالمللی برای بازسازی مقتدرانه پس از بحران
مصطفوی با تأکید بر تعهد این نهاد به حفظ سلامت عمومی در سختترین شرایط، در ادامه گفت: علیرغم آسیبهای وارده به زیرساختهای فیزیکی، زنجیره خدماترسانی پاستور به مردم عزیز کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با جدیتی مضاعف در حال پیگیری است.
تداوم خدمات حیاتی در روزهای سخت
رئیس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد: تمامی خدمات کلیدی انستیتو پاستور ایران کماکان برقرار است و شهروندان و نظام سلامت میتوانند از خدمات بهرهمند شوند. فرآیند ارائه واکسن به مراجعان بدون وقفه ادامه دارد، آزمایشگاهها فعالیتهای تشخیصی تخصصی در سطح ملی همچنان فعال است، تأمین و توزیع کیتهای تشخیصی برای مراکز بهداشتی در جریان است و فرآیندهای تولید فرآوردههای دارویی و بهداشتی جهت رفع نیازهای کشور استمرار دارد.
چشمانداز بازسازی؛ پاستوری قویتر از گذشته
وی با اشاره به برنامههای آتی اعلام کرد که بلافاصله پس از پایدار شدن شرایط و پایان وضعیت جنگی، عملیات بازسازی این مؤسسه با سرعتی بالا در دستور کار قرار خواهد گرفت. تأکید شده است که هدف تنها مرمت ساختمانها نیست، بلکه با تکیه بر پشتکار همکاران و متخصصان این مجموعه، انستیتو پاستور «بهتر و مجهزتر از قبل» بازسازی خواهد شد.
لزوم حمایتهای همهجانبه ملی و بینالمللی
مصطفوی خاطر نشان کرد: تحقق بازسازی سریع و ارتقای زیرساختهای مرکز انستیتو پاستور، مستلزم حمایتهای ویژه مراجع ذیصلاح داخلی و همچنین نهادهای بینالمللی است.ما امیدوار هستیم با جلب این حمایتها و همافزایی ظرفیتهای موجود، بتوانیم همچنان به عنوان بازوی پرتوان نظام سلامت کشور، خدمات خود را با کیفیتی برتر به جامعه ارائه دهیم.
