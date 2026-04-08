به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع تجاری تأیید کردهاند که برخی پالایشگاههای مستقل چین، موسوم به «تیپات» (Teapot)، که اخیراً سهمیههای جدید واردات نفت از دولت پکن دریافت کردهاند، پس از افت شدید قیمت نفت در روز چهارشنبه ۸ آوریل، به دنبال خرید فوری محمولههای نفت خام ایران هستند.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت برنت روز چهارشنبه به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد و به پایینترین سطح از ۱۱ مارس رسید. این کاهش پس از آن اتفاق افتاد که رئیسجمهور آمریکا از توافق آتشبس دو هفتهای با ایران خبر داد؛ توافقی که بازگشایی فوری و امن تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
یک معاملهگر آشنا با تجارت نفت ایران گفت: «امروز صبح چندین درخواست استعلام قیمت دریافت شده، چون قیمت برنت به محدوده ۹۰ دلار رسیده است.» با این حال، به گفته یک معاملهگر دیگر، اگرچه پرسوجوها افزایش یافته، اما معاملههای اندکی نهایی شدهاند؛ زیرا قیمتها همچنان بهطور قابل توجهی بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارند.
چین برای تشویق پالایشگاهها به افزایش تولید، روز جمعه ۳ آوریل حدود ۵۵ میلیون تن (معادل ۴۰۱.۵ میلیون بشکه) سهمیه جدید واردات نفت خام به پالایشگاههای مستقل خود اختصاص داد. این اقدام میتواند واردات نفت بزرگترین خریدار نفت جهان را افزایش داده و جریان عرضه را تسهیل کند.
گفته میشود پالایشگاههای خصوصی چین طی ماههای گذشته بهدلیل افزایش قیمت نفت روسیه و ایران پس از تحریمها، و نیز به دنبال تقاضای ضعیف داخلی برای سوخت، برنامههایی برای کاهش تولید اعلام کرده بودند.
نظر شما