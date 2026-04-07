افزایش بی سابقه اختلاف قیمت دبلیوتی آی با دیگر شاخص ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع صنعتی اعلام کردند: اختلاف قیمت میان نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا و سایر شاخص‌های نفتی به بالاترین حد خود رسیده است. این اختلاف ناشی از افزایش رقابت میان پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی برای تأمین نفت جایگزین، به‌دنبال اختلال در عرضه نفت خاورمیانه به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه است.

اروپا به‌طور معمول بزرگترین واردکننده نفت خام آمریکاست، اما اکنون رقابت میان خریداران اروپایی و آسیایی برای تأمین نفت از آمریکا و حتی آفریقا و اروپا به منظور جایگزینی نفت خاورمیانه تشدید شده است.

منابع و تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت نفت خام سبب افزایش هزینه‌ها و افزایش زیان پالایشگاه‌ها در هر دو قاره شده است و فشار زیادی را بر شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های دولتی که ازسوی دولت‌ها ملزم به ادامه تولید سوخت برای امنیت هستند، وارد می‌کند.

پائولا رودریگز-ماسیو، تحلیلگر ارشد نفت در مؤسسه ریستاد انرژی، در یادداشتی نوشت: پالایشگاه‌های آسیایی که از عرضه نفت خاورمیانه به‌دلیل اختلال در تردد از تنگه هرمز محروم شده‌اند، به‌شدت برای هر بشکه موجود در حوزه اقیانوس اطلس پیشنهاد قیمت می‌دهند و هر روز قیمتی تازه وجود دارد.

به گفته معامله‌گران، پیشنهادهای نفت خام «دابلیوتی‌آی میدلند» که در ژوئیه با نفتکش‌های غول‌پیکر به شمال آسیا تحویل داده می‌شود، بسته به شاخص مورد استفاده، دارای اختلاف قیمتی ۳۰ تا ۴۰ دلار برای هر بشکه بوده است.

یکی از معامله‌گران اختلاف قیمتی را ۳۴ دلار برای هر بشکه نسبت به قیمت‌های شاخص دبی اعلام کرد، در حالی که معامله‌گر دیگری آن را ۳۰ دلار به ازای هر بشکه بالاتر از قیمت برنت اعلام کرد.

دو معامله‌گر دیگر اعلام کردند که پیشنهادها به ۴۰ دلار برای هر بشکه بالاتر از قیمت برنت در ماه اوت نزدیک شده‌اند.

به گفته معامله‌گران، این سطوح بالاتر از اختلاف قیمتی نزدیک به ۲۰ دلار به ازای هر بشکه برای معاملات امضا شده در اواخر ماه‌های مارس و اوایل آوریل، زمانی که پالایشگاه‌های ژاپنی از جمله «تایو اویل» محموله‌های دابلیوتی‌آی را خریده‌اند، است.

یکی از معامله‌گران گفت: هر روز قیمتی تازه وجود دارد.

وی افزود: پالایشگاه‌های نفت آسیای با زیان‌های شدید ناشی از اختلاف قیمت روبه‌رو هستند.

یکی دیگر از معامله‌گران اعلام کرد که که پالایشگاه‌ها بهتر است مصرف نفت خام خود را کاهش دهند و در صورت وجود پیشنهاد، فرآورده خریداری کنند.

اختلاف قیمتی در بازارهای تک‌محموله پس از آنکه اختلاف قیمت ماهانه فوری برای معاملات آتی شاخص دابلیوتی‌آی در روز پنجشنبه (۱۳ فروردین) به بیشترین حد خود رسید، افزایش یافت.

اختلاف قیمتی (پرمیوم) به زمانی اشاره دارد که قیمت‌های فوری بالاتر از قیمت‌های ماه‌های آینده هستند.

تخفیف‌های بیشتر برای نفت خام آمریکا در مقایسه با شاخص جهانی برنت، تقاضا برای نفتکش‌ها در امتداد سواحل خلیج مکزیک را هم افزایش داده و سبب کاهش دسترسی به نفتکش در منطقه و افزایش نرخ حمل‌ونقل شده است.

پیشنهادهای خرید شاخص «دابلیوتی‌آی میدلند» که به اروپا، تحویل داده می‌شود، روز پنجشنبه به رکورد اختلاف قیمت نزدیک به ۱۵ دلار به ازای هر بشکه در مقایسه با برنت تاریخ‌دار رسید.

رودریگز-ماسیو گفت: با توجه به تفاوت‌های فیزیکی و نرخ‌های حمل‌ونقل کنونی، پالایشگاه‌های اروپایی که نفت خام فوری می‌خرند، نمی‌توانند از طریق انتقال این بشکه‌ها از طریق سیستم‌های خود درآمد کسب کنند.