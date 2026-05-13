به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع تجاری و پالایشگاهی اعلام کردند که برخی پالایشگاههای مستقل چین در استان شاندونگ بهدلیل افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و افت تقاضای داخلی و در نتیجه مازاد فرآوردههای موجود، تولید سوخت را کاهش دادهاند.
کاهش تولید سوخت در بزرگترین قطب پالایشگاهی مستقل چین در حالی رخ داده است که پکن از پالایشگاههای کوچک خواسته است بهمنظور حفاظت از منابع داخلی در بحبوحه اختلالهای ناشی از جنگ علیه ایران، تولید سوخت را ادامه دهند.
یکی از منابع آگاه گفت که میانگین نرخ عملیاتی از حدود ۵۵ درصد در ماه آوریل به حدود ۵۰ درصد رسیده است و انتظار میرود با کاهش بیشتری همراه باشد.
کاهش تولید از این پالایشگاهها، تقاضای نفت خام را در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان کاهش میدهد.
به گفته این منابع، برخی پالایشگاهها از آغاز تعطیلات روز کارگر، فعالیت خود را به پایینترین سطح رساندهاند.
یک منبع آگاه گفت: شرکتهای مستقل هفته آخر آوریل برای هر تن نفت خام پالایششده ۵۰۰ تا ۶۰۰ یوآن (۷۴ تا ۸۸ دلار) ضرر کردند.
منابع تصریح کردند که برخی پالایشگاههای کوچکتر هم کارخانههای خود را برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری تعطیل کردهاند.
بر اساس اعلام یکی از منابع، ضرر به پالایشگاهها بدون کاهش تولید قابلتحمل نیست و برخی از پالایشگاهها نرخ فعالیت را ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به ماه آوریل کاهش دادهاند.
شرکت سیآیاس (CIS)، ارائهدهنده دادههای کالا روز جمعه (۱۸ اردیبهشت) در یادداشتی اعلام کرد که پالایشگاههای چین در ماه آوریل به ازای هر تن نفت خام پالایششده، ۶۴۹ یوآن ضرر کردهاند، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته پالایش هر تن نفت خام ۲۶۹ یوآن سودآوری برای آنها داشته است.
منابع اعلام کردند که پالایشگاههای مستقل کوچک چین در ماه آوریل ذخیرهسازی نفت خام ارزان قیمت خود را به پایان رساندند و به جای خرید محمولههای بیشتر با قیمتهای بالا، خرید خود را متوقف کردند.
در همین حال معاملهگران اعلام کردند که قیمت نفت خام خریداریشده از سوی این پالایشگاهها از زمان اختلال در عرضه نفت خاورمیانه و تردد از تنگه هرمز بهدلیل درگیریها افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته معاملهگران، تقاضای سوخت چین هم همچنان پایین است، در حالی که محدودیتهای صادرات سوخت پکن سبب مازاد عرضه در داخل این کشور شده و بر قیمت بنزین و گازوئیل تولیدشده در پالایشگاههای کوچک مستقل تأثیر گذاشته است.
نهاد برنامهریز قدرتمند دولتی چین اوایل ماه آوریل به پالایشگاههای مستقل دستور داد فعالیت خود را از میانگین دو سال گذشته کمتر نکنند، در غیر این صورت سهمیه واردات نفت خام آنها را کاهش میدهد.
منابع گفتند مشخص نیست که دستورعمل پکن چقدر سختگیرانه اجرا میشود، با این حال برخی پالایشگاهها در روز نهم ماه مه (۱۹ اردیبهشت) از دولت استانی شاندونگ اجازه خواستند مقدار پالایش در برخی واحدها را کم یا بهطور موقت متوقف کنند.
نظر شما