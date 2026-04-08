به گزارش خبرگزاری مهر، سه منبع تجاری در گفتگو با رویترز اعلام کردند که برخی از پالایشگاه‌های مستقل چینی که سهمیه‌های واردات جدیدی از پکن دریافت کرده‌اند، پس از کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه، به دنبال محموله‌های فوری نفت خام ایران بوده‌اند.

پیشتر، وزارت خارجه چین از توافق آتش بس حاصل شده در منطقه استقبال کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد، این کشور به عنوان یک کشور بزرگ حس مسئولیت دارد و به نقش آفرینی سازنده اش ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: چین به مشارکت مثبت در بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ادامه می دهد.

