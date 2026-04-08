اعزام دختر تکواندوکار شاهرودی به میدان جهانی تاشکند

جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام کاروان ورزشکاران دختر و پسر ایران به مسابقات قهرمان جهان تکواندو در تاشکند ازبکستان خبر داد و ابراز کرد: در ترکیب تیم ملی یک ورزشکار شایسته شاهرودی نیز حضور دارد.

وی افزود: هلیا ابراهیمی ورزشکار شایسته کشورمان از باشگاه تکواندوی مولانا با مربی گری منصوره رضایی در ترکیب تیم ملی تکواندوی دختران کشورمان حضور دارد.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه کاروان تیم ملی به صورت زمینی به ازبکستان اعزام شده اند، ابراز کرد: طی مراسمی ابراهیمیان دختر شایسته سرزمین شاهوار نیز به این رقابت ها اعزام شد.

عجم با اشاره به آمادگی این ورزشکار شایسته استان سمنان افزود: امیدواریم که ابراهیمیان مانند دیگر ملی پوشان کشورمان با دست پر از این رقابت ها بازگردد.