  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

اعزام دختر تکواندوکار شاهرودی به میدان جهانی تاشکند

شاهرود- رئیس ورزش و جوانان شاهرود از اعزام هلیا ابراهیمیان، تکواندوکار شایسته این شهرستان، به مسابقات قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان خبر داد.

جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام کاروان ورزشکاران دختر و پسر ایران به مسابقات قهرمان جهان تکواندو در تاشکند ازبکستان خبر داد و ابراز کرد: در ترکیب تیم ملی یک ورزشکار شایسته شاهرودی نیز حضور دارد.

وی افزود: هلیا ابراهیمی ورزشکار شایسته کشورمان از باشگاه تکواندوی مولانا با مربی گری منصوره رضایی در ترکیب تیم ملی تکواندوی دختران کشورمان حضور دارد.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه کاروان تیم ملی به صورت زمینی به ازبکستان اعزام شده اند، ابراز کرد: طی مراسمی ابراهیمیان دختر شایسته سرزمین شاهوار نیز به این رقابت ها اعزام شد.

عجم با اشاره به آمادگی این ورزشکار شایسته استان سمنان افزود: امیدواریم که ابراهیمیان مانند دیگر ملی پوشان کشورمان با دست پر از این رقابت ها بازگردد.

کد مطلب 6795136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها