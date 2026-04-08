ارائه ۱۱ هزار خدمت بهداشتی درمانی طی ایام نوروز در «جم»

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه قلاوند گفت: در راستای ارتقای سلامت عمومی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان در ایام تعطیلات نوروز، مجموع خدمات ارائه شده در شهر جم، طی ایام نوروز ۱۴۰۵ از مرز ۱۱ هزار خدمت عبور کرد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم افزود: بر اساس گزارشهای منتشر شده، این حجم از خدمات به بیش از سه هزار و ۵۰۰ شهروند و مسافر ارائه شده است که نشاندهنده تلاش مضاعف کادر درمان در روزهای نخست سال جدید است.
وی عنوان کرد: تیمهای عملیاتی متشکل از پزشکان، ماماها، پرستاران و مراقبان سلامت و .. بهصورت شبانهروزی آمادهٔ خدمترسانی بودهاند تا سلامت جامعه را در ایام تعطیلات تضمین کنند.
وی بیان کرد: تنوع خدمات ارائه شده و تعداد بالای مراجعین، نشان از مدیریت صحیح و حضور فعال کادر درمان دارد.
نظر شما