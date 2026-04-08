به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید ایران» به زبان تایی توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توسط مرکز مطالعات اسلامی تایلند منتشر شده است و به‌عنوان یک اثر تحلیلی در تبیین چشم‌انداز آینده جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

به همین منظور در چارچوب آیین بین‌المللی بزرگداشت چهلمین روز شهادت سید علی خامنه‌ای، روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه (۹ آوریل) در مرکز اسلامی تایلند، با حضور شیخ‌الاسلام تایلند، مشاور نخست‌وزیر تایلند و جمعی از شخصیت‌ها و میهمانان عالی‌رتبه از کشورهای مختلف، طی مراسمی رسمی رونمایی خواهد شد.

این اثر با تمرکز بر ابعاد آینده‌نگر اندیشه رهبر شهید عزیزمان، تلاش دارد تصویری جامع از مسیر پیش‌روی ایران در عرصه‌های مختلف ارائه دهد.

در تبیین مبانی نظری این رویکرد، کتاب به بیانیه «گام دوم انقلاب» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی معاصر استناد میشود؛ بیانیه‌ای که از سوی ایت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران صادر و ضمن بازخوانی دستاوردهای چهار دهه گذشته، نقشه راه «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی» و حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی را ترسیم کرد.

بر این اساس، کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید ایران» با بهره‌گیری از مضامین کلیدی این بیانیه، به تحلیل روندهای آینده، تبیین نقش نسل جوان در پیشرفت کشور و بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه‌ای و جهانی پرداخته و تلاش شده تصویری راهبردی و آینده‌محور از مسیر پیش‌روی کشور ارائه دهد.