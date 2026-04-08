به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آموزشی سرگرمی ویژه کودکان و نوجوانان که با رویکردی خلاقانه، مفاهیم تربیتی، شهروندی و مهارت‌های فردی را در قالب داستان، روایت، بازی و سرگرمی ارائه می‌کند.

محتوای این شماره شامل موضوعات متنوع و آموزنده است؛ از «رهبر شهید»، «مهمانی گنجشک‌ها» و «وقتی اوضاع ناآرام است چه کنیم؟» گرفته تا «مأموریت یک شهروند کوچک»، «مسئولیت‌پذیری»، «چی شد کتاب‌خوان شدم؟»، «چرا آدم‌ها موشک می‌سازند؟»، «آن روز صبح»، «مهربان‌ترین پدر»، «ایران قوی بمان»، «صندلی‌های طلایی» و «حامی ایمنی در خانه باش». مجموعه‌ای از سرود، شعر، جدول و مسابقه نیز به جذابیت ویژه‌نامه افزوده است.

این کتاب توسط مرکز رسانه‌ای کتاب پنج و هفت تدوین و با همکاری اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران منتشر شده است.

در کنار مأموریت آموزشی، «قنوت غنچه‌ها» بر اهمیت صنایع فرهنگی نیز تأکید دارد؛ صنایعی که نه‌تنها ابزار سرگرمی‌اند، بلکه نقشی بنیادین در پرورش ارزش‌ها، هویت‌سازی، رشد مهارت‌های اجتماعی و تقویت خلاقیت نسل آینده دارند. انتشار چنین آثاری نشان می‌دهد که محتوای فرهنگیِ جذاب و استاندارد می‌تواند پلی میان آموزش، لذت و رشد فکری کودکان باشد.

صنایع فرهنگی می‌توانند تخیل را فعال کنند، مهارت‌های نرم را تقویت کنند و ارزش‌های انسانی و اجتماعی را در قالب تجربه‌ای خوشایند و ماندگار تثبیت کنند. «قنوت غنچه‌ها» با تمرکز بر همین رویکرد، تلاش کرده است میان یادگیری و لذت، میان دانش و تجربه، و میان سرگرمی و معنا پلی پایدار ایجاد کند.