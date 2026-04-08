۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

مستمری فروردین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد ‌

مستمری فروردین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد ‌

مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز شد.

گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری فروردین سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

طیبه بیات

    • زهرا IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      سلام خواهشاً حق پرستاری مددجویان تحت سازمان بهزیستی را فروردین 1405 زودتر واریز کنید با این جنگ و گرانی ها خیلی احتیاج داریم اوضاع مالی خانواده های معلولین اصلا خوب نیست از دولت و مسعولین تقاضا داریم حق پرستاری معلولین بهزیستی را زودتر واریز کنن
    • علی محمد امیری IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      چرا مستمری بهزیستی فروردین ماه 1405 من واریز نشده

