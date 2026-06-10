مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها، مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به خرداد سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

بر اساس این گزارش، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به خردادماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۵ هزار و ۴31 میلیارد ریال واریز شد.

مستمری خرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۷۹ هزار و 673 میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۷58 میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.