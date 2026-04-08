پایان عملیات حفاظت اضطراری تزئینات ایوان تخت مرمر کاخ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از اتمام اقدامات اجرایی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان خبر داد و عنوان کرد: پس از بروز آسیب هایی که بر اثر موج انفجار ناشی از پرتابه های دشمن به ساختمانهای واقع در میدان ارگ و تکانههای ناشی از آن به این مجموعه وارد شده بود، اقدامات اجرایی «نجات بخشی و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان به روش تخصصی انجام و به پایان رسید. از جمله آسیبها میتوان آسیب به آینهکاریها، قاببندهای چوبی، گرهکاریها، خاتمکاریها و ارسیها اشاره کرد.
او با اشاره به حضور مستمر کارشناسان مرمت افزود: در شرایطی که کماکان حمله نظامی دشمن همچنان ادامه دارد، مرمتگران و کارشناسان موزههای این مجموعه، پای کار آمدند و اقدامات اجرایی «حفاظت اضطراری و مستندنگاری» قطعات و اجزای پراکنده تزیینات بنای تاریخی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان با موفقیت به پایان رساندنمدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان همچنین تأکید کرد: ایوان تخت مرمر یکی از شاخصترین آثار کاخ است و کوچکترین آسیب به آن باید با حساسیت و دقت بالا انجام شود. از این جهت در گام نخست مستندنگاری آسیبها انجام پذیرفت و سپس نسبت به جمعآوری و تفکیک قطعات اقدام شد. همچنین به منظور تدقیق در مستندنگاری آسیبها قبل و حین اقدامات اجرایی, مستندسازی لازم انجام شد که انشاءالله با فراهم شدن شرایط مرمت جامع و تکمیلی تزیینات، عملیات مستندنگاری در سه مرحله قبل، حین و بعد از مرمت کامل خواهد شد.
امامی ادامه داد: از آنجایی که بخش وسیعی از اجزا و عناصر معماری و تزیینات از اصالت و قدمت تاریخی برخوردار هستند، به هنگام مرمت قطعات جمعآوریشده در محل اصلی خود نصب و به کار گرفته خواهند شد. بنابراین تلاش خواهد شد تا در مرمت تزیینات از قطعات موجود استفاده شود و از به کار گرفتن مصالح جدید خودداری شود. این موضوع در راستای حفظ اصالت اثر از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین به منظور نمایش بخشی از تاریخ کشور و نمایش قصاوت دشمن، نمایشگاهی دائمی از قطعاتی که به کار گرفته نشوند برگزار خواهد شد.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش استثنایی این اثر، روند مرمت مطابق با استانداردهای بینالمللی و زیرنظر متخصصین انجام خواهد شد و پس از تکمیل ارزیابیها، اطلاعرسانی دقیقتری درباره اقدامات بعدی ارائه خواهیم داد.
