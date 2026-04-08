اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای کمک به بازسازی بخشهای خسارت دیده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن بیانیه حسین امید به شرح زیر است:

«رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت عزیز و شریف ایران



با سلام و عرض ارادت و احترام

در سایه الطاف الهی، مقاومت شگفت‌انگیز و کم‌نظیر ملت بزرگ و مجاهدت دلیرمردان عرصه رزم و پیکار، بار دیگر برگ‌های کتاب تاریخ شکوهمند و سراسر حماسه ملت نستوه و مبارز ایران ورق خورد و دشمن ددمنش با پذیرش شروط ایران، ضمن پذیرش شکست از این ملت بزرگ، در هراسی آشکار از تبعات این جنگ بی‌منطق و رذیلانه، با آتش‌بس برای ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق بر مبنای پیشنهادات ایران موافقت نمود.

گرچه باید به نظام سلطه‌آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی همواره بی اعتماد و با حفظ همبستگی ملی و آمادگی کامل نظامی، همواره آماده مقابله با دسیسه های آنان بود، لیکن تا همین جا نیز این پیروزی اولیه و شکست همه اهداف محوری آمریکا در این جنگ نابرابر محرز و مورد اتفاق نظر عقلای شرق و غرب عالم است. انشاءالله به دنبال این پیروزی شاهد زنجیره پیروزی‌های بعدی در به ذلت‌ کشاندن دشمن آمریکایی و صهیونیستی خواهیم بود. بر این اساس این پیروزی مهم را نخست به ملت بزرگ ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی و به سلحشوران عرصه نبرد در سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی که چهل روز تمام با استواری و صلابتی کم‌نظیر در تاریخ ایران عزیز، خواب را از چشم دشمن زورگوی متجاوز ربودند، تبریک عرض می‌کنم.

تاریخ، اکنون بر این صلابت و استواری سر تعظیم فرود می‌آورد و ملت بزرگ ایران را که در سومین جنگ تحمیلی نیز، سرودخوان فتح و ظفر است، می‌ستاید. تحمیل اراده و خواست ملت ایران بر بزرگ‌ترین قدرت‌ نظامی جهان، شگفتی بزرگی است که ابعاد آن سال‌ها و بلکه دهه‌ها بعد مشخص خواهد شد و اکنون تشریح زوایای پنهان آن به سادگی ممکن نیست.

در کنار مردم و نیروهای غیور مسلح، به طور ویژه لازم می دانم از دولت محترم که در این ایام نفس گیر، حمایت از میدان نبرد و تأمین معیشت مردم را در ابعاد مختلف به خوبی مدیریت کرد، صمیمانه سپاسگزاری کنم. ما در این جنگ، علاوه بر دستاوردهای بی‌مانند، داغ‌های بزرگی مانند داغ عظیم شهادت رهبر عزیزمان را دیدیم که سهم بزرگ این پیروزی، مدیون نگاه ژرف، راهبردی و آینده‌نگری ایشان است. تحمیل مطالبات به حق مردم بر دشمن متکبر و متفرعن آمریکا و انشاءالله پیروزی های بعدی ملت ایران، التیام بخش این داغ عظیم و داغ شهادت سرداران رشید، سیاستمداران بزرگ و مجاهد، خاصه استاد دانشگاه تهران شهید دکتر علی لاریجانی و داغ فراق همه شهدای این جنگ تحمیلی از کودکان مظلوم مدرسه میناب تا شهدای استاد و دانشجو در جای‌جای ایران خواهد بود.

ایران بعد از جنگ سوم، از یک قدرت منطقه‌ای و جهانی قطعی برخوردار شده است که مرجع و منشأ استقرار عدالت و مبارزه با ظلم و استعمارزدایی از منطقه و جهان خواهد بود. معادلات ژئوپلوتیک، ارتباطات سیاسی و بین المللی و جایگاه معنوی و تمدنی ایران عزیز به مراتب شکوفاتر و برجسته‌تر از گذشته خواهد بود. ایران امروز همچنین از یک سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی والا برخوردار است که با حفظ آن قطعا سرچشمه پیشرفت، آرامش و عزت این ملت عزیز خواهد بود.

دانشگاه تهران به عنوان بزرگترین نهاد علمی، آموزشی و فناوری کشور که مفتخر به دریافت عناوینی همچون "نماد آموزش عالی کشور" و "دانشگاه ایران" از سوی رهبر عظیم الشان شهیدمان است، ضمن تبریک صمیمانه به مقام معظم رهبری، ملت سرافراز، نیروهای غیور مسلح و دولت خدمتگزار، با تمام توان آمادگی خود را برای مشارکت در همه عرصه‌ها و پیامدهای این جنگ تحمیلی اعم از پیگیریهای حقوقی، مشارکت در بازسازی زیرساختها و مخصوصا کمک به دانشگاهها و مراکز علمی آسیب دیده میهن عزیز ایران اعلام می‌نماید.

به امید سربلندی بیش از پیش ایران عزیز و نظام جمهوری اسلامی ایران.

محمدحسین امید»