شکست دشمن در برابر اراده ملت ایران؛ پیروزی تاریخی نظام جمهوری اسلامی

سیدمحمدعلی فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی، به پشتوانه قدرت میلیونی مردم و نیروهای مسلح و تحت هدایت مقام معظم رهبری، توانست اقتدار و بزرگی خود را به دشمن آمریکایی_صهیونی تحمیل و به یک پیروزی بزرگ و تاریخی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: دشمن با هدف براندازی و فروپاشی نظام جنگ را آغاز کرد، و حالا بعد از ۴۰ روز مجبور به پذیرش شروطی شد که ایران در تمام ۴۷ سال اخیر به دنبال حل آن بود. حال اینکه همه این شروط عملی شود یا خیر بحث دیگری است‌، اما مهم این است که اراده ایران در این مرحله به دشمن تحمیل شده است و ایران پیروز است.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: هر جنگی برای اینکه یک روزی به پایان برسد باید دستاورهای خود را به روی کاغذ نقد کند و ایران از همان ابتدا به دنبال تحقق این ده شرط بود.

فروتن گفت: تقریبا از روز دهم جنگ، آمریکا بارها و بارها به روش‌های مختلف پیام‌هایی مبنی بر آتش بس داد، اما آن زمان چون شروط ایران محقق نشده بود، بنابراین جنگ ادامه پیدا کرد. حتی پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای آمریکا، با واکنش قاطع ایران روبه‌رو شد و نهایتا تا زمانی که اراده ایران به طرف مقابل تحمیل شد و ده شرط ایران به عنوان پایه مذاکرات پذیرفته شد، ایران نیز آتش بس را پذیرفت.

وی ادامه داد: اینکه هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی وجود ندارد، امر کاملا درستی است. در ایران دست‌ها بر ماشه و نیروهای مسلح کاملا آماده هستند. اما در خصوص تجهیز دشمن در عرض دو هفته، این ادعا به نظر درست نمی‌آید و دشمن نیز نمی‌تواند در این مدت کم توان خود را به صورت اساسی بازسازی کند.

وی تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، بارها و بارها نوشته شد جنگ زمانی رخ می دهد که انسجام ملی در ایران دچار آسیب شود. معتقدم جنگ رمضان، در نتیجه آشوب های ۱۸ و ۱۹ دی اتفاق افتاد. آنجا بود که دشمن خیال خام به سرش زد.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: دشمن در این جنگ فقط یک طرح جنگی داشت و آن هم پیوند حمله هوایی به خیابان بود و تصور می‌کرد این طرح به صورت برق آسا نتیجه خواهد داد و آنها پیروز خواهند شد. اما این طرح جنگی دشمن در همان ساعات و روزهای نخست شکست خورد و آنچه در این ۴۰ روز دنبال شد طرح جنگی بود که ایران آن را پیش می‌برد. حال اگر دشمن بخواهد جنگ جدیدی را شروع کند می‌داند هرگز حریف نیروهای مسلح ایران نخواهد بود.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: به نظر اینجانب، ترامپ فقط دنبال راهی بود که از باتلاق خارج شود و در نهایت پس از التماس‌های فراوان و با پذیرش شروط ایران از جنگ خارج شد، آنچه که رخ داد به معنای واقعی کلمه یک پیروزی بزرگ بود و باید از آن مراقبت کرد.

فروتن تصریح کرد: دو توصیه پایانی به ملت ایران این است که همچنان باید حضور مردم در خیابان‌ها حفظ شود و دوم اینکه حفظ وحدت و اتحاد راز پیروزی ایران است. مطمئن باشیم، تصمیم گرفته شده، تایید شخص مقام معظم رهبری را دارا است.

وی خاطرنشان کرد: در ضمن در ایران دست‌ها بر ماشه است و هر لحظه آمادگی برای ادامه جنگ وجود دارد.

وی گفت: رژیم صهیونیستی تلاش بسیاری خواهد کرد تا آتش بس ایجاد شده را در هم بشکند، به این دلیل که اگر با این وضعیت وارد انتخابات شود باید با نخست وزیری خداحافظی کند و احتمالا در ساعات یا روزهای پیش رو آتش بس را نقض خواهد کرد که آن وقت ایران با قاطع‌ترین شکل ممکن پاسخ خواهد داد.