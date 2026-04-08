روباتی که یک شبه ایستگاه قطار ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این پروژه با همکاری شرکت ساختمان سازی Serendix و شرکت راه آهن غرب ژاپن احداث شد که نشان می دهد چگونه روبات ها و فرایند چاپ سه بعدی مدت زمان ساخت و ساز و اختلال در عملیات های زیرساختی را کاهش می دهند.

قطعاتی که خارج از محل ایستگاه با چاپ سه بعدی ساخته شده و سپس به محل ساخت و ساز برای سرهم بندی منتقل شده اند و یک روبات صنعتی ABB نقشی مهم در چاپ عناصر ساختاری با دقت بالا نقش مهمی داشت. در مرحله بعد قطعات در محل سرهم بندی می شوند. این ساختمان طی یک شب و پس از خروج آخرین قطار و قبل از ورود نخستین قطار به آن احداث شد.

این روش به احداث ایستگاه بدون اختلال در سرویس های حمل ونقلی منجر شد که معمولا چالشی بزرگ در ارتقای زیرساخت ها به شمار می رود.

ABB اعلام کرده اتوماسیون روباتیک و فرایند ساخت خارج از محل مدت زمان احداث و همچنین نیاز به نیروی کار را به شدت کاهش داده است. این پروژه نشان می دهد چگونه روباتیک و اتوماسیون می توانند باکاهش هزینه ها، زمان و اختلالات و همزمان بهبود دقت و ایمنی فرایند ساخت و ساز را متحول کنند.