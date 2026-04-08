ابعاد شکست آمریکا و اسرائیل از زبان کارشناسان صهیونیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عبری زبان، عاموس هرئیل تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله ای با اشاره به آتش بس در جنگ با ایران نوشت که دست کم می توان گفت که نتایج این آتش بس دلگرمکننده نیست.
به نوشته این تحلیلگر صهیونیست، دفتر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی با شروع حمله در ۲۸ فوریه سه هدف اصلی برای این عملیات به خبرنگاران اعلام کرد: سرنگونی حاکمیت ایران، از بین بردن برنامه هستهای، و از بین بردن تهدید موشکهای بالستیک. تاکنون هیچیک از این اهداف محقق نشده است.
وی افزود که حاکمیت ایران همچنان پابرجاست و هنوز راهحلی برای ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده پیدا نشده است و برنامه موشکی ایران نیز همچنان فعال است.
این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به ابعاد شکست تل آویو در نتیجه این آتش بس تصریح کرد که در مقابل، جایگاه تل آویو در آمریکا به شدت آسیب دیده است و انتظار میرود که با اتهاماتی مبنی بر کشاندن دونالد ترامپ به جنگی غیرضروری مواجه شود. جبهه داخلی رژیم اسرائیل آسیبهای قابل توجهی دیده است که ارتش را مجبور به استفاده گسترده از قابلیتهای حیاتی برای کاهش این آسیبها کرده است. در شمال نیز، تل آویوخود را در یک درگیری پیچیده نظامی با حزبالله گرفتار کرده است که امنیت ساکنان شمال و بازسازی الجلیل را تهدید میکند.
از سوی دیگر آوی اشکنازی تحلیلگر مسایل نظامی رژیم صهیونیستی نیز با برشمردن ابعاد شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ گفت که رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ متحمل خسارت سنگینی شدند، و بهای این شکست را فوراً و مستقیماً، چه در صحنه لبنان و چه از طریق پیامدهای گسترده در سالهای آینده، پرداخت خواهند کرد. علاوه بر اینکه ایران موقعیت و حضور خود را به عنوان یک قدرت منطقهای مهم در خلیج فارس تثبیت کرده است.
وی افزود که ایرانیها موفق شدند فرمول توافقی را به آمریکا تحمیل کنند که خود آمریکا بیشتر بندهای آن را تدوین کرده بود. ایران تا آخرین لحظات به شلیک موشک به سمت سرزمین های اشغالی ادامه داد و حتی آخرین شلیک را نیز انجام داد.
اشکنازی در پایان تصریح کرد: ایران، پس از ۴۱ روز جنگ، همچنان در موضع خود ثابتقدم است، توانایی عملیاتی خود را حفظ کرده و به اجرای عملیات شلیک موشک ادامه میدهد.
