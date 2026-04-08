به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکید کرد که اعلام آتش‌بس موقت دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران، نتیجه مستقیم ایستادگی ملت ایران، قدرت پاسخ‌های میدانی و ثبات موضع سیاسی آن در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این جنبش تاکید کرد که این توافق، پیروزی اراده ایران در برابر سیاست‌های تهدید و باج‌خواهی بوده و شکست سیاست فشار حداکثری را نشان داد؛ سیاستی که با هدف وادار کردن ایران به پیروی از سیاست های غربی از طریق تحریم و تشدید تنش دنبال می‌شد.

در این بیانیه همچنین از نقش قهرمانانه نیروهای نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران و ارتش و نیز ایستادگی ملت ایران و نیروهای مقاومت در منطقه و انسجام جبهه داخلی ایران تمجید شده است.

در همین رابطه باسم نعیم، رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز اعلام کرد که برقراری آتش‌بس بر اساس طرح جمهوری اسلامی ایران و پذیرش آن از سوی دونالد ترامپ، گامی مهم در جهت کاهش نفوذ آمریکا در منطقه و نزدیک شدن به پایان رژیم صهیونیستی است.

وی تأکید کرد که اراده ملت‌های آزادی‌خواه که آماده پرداخت هزینه برای آزادی و استقلال هستند، به پیروزی رسیده است.

نعیم همچنین این دستاورد را به ملت و رهبری ایران تبریک گفت و آن را پیروزی بزرگی برای فلسطین توصیف کرد.