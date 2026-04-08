۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

جبهه خلق: آتش‌بس، پیروزی اراده ایران در برابر سیاست تهدید بود 

جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای توافق آتش‌بس بر اساس شروط ده گانه ایران را حاصل پیروزی اراده ایران در برابر باج‌خواهی‌ها و تهدیدات مختلف دانست. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکید کرد که اعلام آتش‌بس موقت دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران، نتیجه مستقیم ایستادگی ملت ایران، قدرت پاسخ‌های میدانی و ثبات موضع سیاسی آن در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این جنبش تاکید کرد که این توافق، پیروزی اراده ایران در برابر سیاست‌های تهدید و باج‌خواهی بوده و شکست سیاست فشار حداکثری را نشان داد؛ سیاستی که با هدف وادار کردن ایران به پیروی از سیاست های غربی از طریق تحریم و تشدید تنش دنبال می‌شد.

در این بیانیه همچنین از نقش قهرمانانه نیروهای نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران و ارتش و نیز ایستادگی ملت ایران و نیروهای مقاومت در منطقه و انسجام جبهه داخلی ایران تمجید شده است.

در همین رابطه باسم نعیم، رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز اعلام کرد که برقراری آتش‌بس بر اساس طرح جمهوری اسلامی ایران و پذیرش آن از سوی دونالد ترامپ، گامی مهم در جهت کاهش نفوذ آمریکا در منطقه و نزدیک شدن به پایان رژیم صهیونیستی است.

وی تأکید کرد که اراده ملت‌های آزادی‌خواه که آماده پرداخت هزینه برای آزادی و استقلال هستند، به پیروزی رسیده است.

نعیم همچنین این دستاورد را به ملت و رهبری ایران تبریک گفت و آن را پیروزی بزرگی برای فلسطین توصیف کرد.

