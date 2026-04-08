همراهی دستگاه قضایی برای کمک به حل مسائل پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایروان مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با حضور در سازمان نظام پرستاری با احمد نجاتیان رئیسکل سازمان نظام پرستاری دیدار و گفتگو کرد.
در دیدار معاون سازمان بازرسی کل کشور با رئیسکل سازمان نظام پرستاری درباره موضوعات و مطالبات پرستاری و اقدامات مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل پرستاران بحث و تبادل نظر شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی پرستاران در نظام سلامت، گفت: باید به مسائل پرستاران با توجه به نقشی که در نظام سلامت دارند توجه بیشتری شود.
مسعودی اصل افزود: رویکرد قوه قضاییه به خصوص رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همواره حمایت ویژه از جامعه پرستاری و کمک به ارتقای جایگاه این قشر بوده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همکاری سازمان نظام پرستاری و سازمان بازرسی کل کشور در آینده میتواند به حل مسائل پرستاری کمک کند و امیدواریم بتوانیم با مشارکت بیشتر گامهای مثبتی در راستای حل مشکلات پرستاران برداریم.
احمد نجاتیان رئیسکل سازمان نظام پرستاری نیز در این دیدار با تشریح مسائل روز جامعه پرستاری گفت: قوه قضاییه به خصوص سازمان بازرسی کل کشور میتواند نقش مهمی در حل مسائل پرستاری داشته باشد.
وی افزود: امیدواریم با همکاری مشترک و همافزایی بین دو سازمان بتوانیم در بخشهایی که سازمان بازرسی کشور میتواند برای ارتقای جایگاه پرستاری و رفع مطالبات پرستاری راهگشا باشد، اقدامات سازندهای انجام دهیم.
