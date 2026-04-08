مهدی نوایی در خصوص نقش ورزش در حمایت از سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی به خبرنگار مهر گفت: نقش جامعه ورزش در کنار آحاد مردم در حمایت از سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی بدیل بود. جامعه ورزش کشور در کنار مردم برای نظام جمهوری اسلامی جانفشانی های زیادی کردند که موجب افتخار است. در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان قهرمانان ملی پرچم به دست در کف خیابان ها حضوری پرشور داشتند. حتی در این راه شهدای زیادی را تقدیم نظام مقدس کردند و در بالاترین سکوهای انسانیت قرارگرفتند.

نوایی ادامه داد: ورزشکاران ما حتی درمیادین بین المللی یاد و خاطره شهدای عزیزمان علی الخصوص شهادت دانش آموزان مینابی که یک جنایت به تمام معنا بود گرامی داشتند. ورزشکاران مخصوصا تکواندوکاران تا آخرین نفس در کنار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.

سرپرست فدراسیون تکواندو در خصوص بازسازی امکان ورزشی گفت: این که امکان ورزشی در دنیا محلی برای صلح، آرامش و نشاط اجتماعی است و در زمان پساجنگ برای نشاط و شادابی مردم نیاز این امکان آسیب دیده نیاز به بازسازی دارند، لذا از دولت محترم و همچنین خیرین بزرگوار تقاضا می کنم که برای بازسازی این اماکن اهتمام جدی داشته باشند. ورزشکاران هم برای بازسازی امکان ورزشی و حتی مدارس و زیر ساخت ها در کنار خیرین حضور خواهند داشت تا هرچه سریعتر کار بازسازی این اماکن به پایان برسد.

وی همچنین با اشاره به جمعیت یک میلیون و سیصد هزار نفری خانواده تکواندو اظهار داشت: که این توانایی را داریم که در کنار هم تمامی اماکن آسیب دیده تکواندو را بازسازی کرده و به چرخه بهره برداری برسانیم.

نوایی در پایان درباره برنامه ها و اردوهای تیم ملی اظهار کرد: فدراسیون تکواندو حتی در زمان جنگ رمضان هم اردوهای تیم ملی را تعطیل نکرد و در شهرهای امن کشور اردوهای مختلف در تمامی رده ها را برگزارکرد. فدراسیون تکواندو در کنار صلابت و اقتدار نظام مقدس، پس از جنگ تحمیلی نیز در کمپ تیم های ملی اردوها را برگزار خواهد کرد.

سرپرست فدراسیون در پایان بیان کرد: من امیدوارم مردم و جامعه ورزش در این ایام مذاکره نیز تا توافق نهایی که توام یک صلح جامع و همیشگی است؛ در صحنه حضور داشته باشند.