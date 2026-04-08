تشییع پیکر شهید امیر سرتیپ رضا جعفرزاده در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید امیر سرتیپ رضا جعفرزاده، مدیر قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فرماندهان نظامی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده نیروهای نظامی و مسئولان استانی همراه بود، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه نیز حضور داشت و شرکت‌کنندگان با ادای احترام، پیکر این شهید والامقام را بدرقه کردند.

شهید امیر سرتیپ رضا جعفرزاده شامگاه سه‌شنبه در جریان حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به پادگان جیران‌بلاغ در مرکز استان کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

پیکر این شهید پس از برگزاری مراسم تشییع، برای انجام مراحل بعدی و خاکسپاری بدرقه شد.