پیکر هشت شهید مقاومت و جنگ رمضان بر روی دستان مردم ری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سرتیپ دوم شهید «رضا خزائی» که به همراه همسر و سه فرزندش در جریان جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان به شهادت رسیدند، در شهرری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده مردم شهیدپرور، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا همراه بود، پیکرهای مطهر این شهید والامقام و اعضای خانواده‌اش بر روی دستان مردم قدرشناس ری تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهشان بدرقه شدند.

همچنین در این آیین، پیکرهای مطهر دیگر شهدای جنگ رمضان نیز تشییع و مورد استقبال باشکوه مردم قرار گرفت.