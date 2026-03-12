۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

پیکر هشت شهید مقاومت و جنگ رمضان بر روی دستان مردم ری تشییع شد

ری- پیکر هشت شهید، شامل پیکر مطهر شهید رضا خزائی، همسر و سه فرزندش به همراه دیگر شهدای جنگ رمضان، امروز بر روی دستان مردم شهیدپرور شهرری تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سرتیپ دوم شهید «رضا خزائی» که به همراه همسر و سه فرزندش در جریان جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان به شهادت رسیدند، در شهرری برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده مردم شهیدپرور، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا همراه بود، پیکرهای مطهر این شهید والامقام و اعضای خانواده‌اش بر روی دستان مردم قدرشناس ری تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهشان بدرقه شدند.

همچنین در این آیین، پیکرهای مطهر دیگر شهدای جنگ رمضان نیز تشییع و مورد استقبال باشکوه مردم قرار گرفت.

کد خبر 6772800

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها