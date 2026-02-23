به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر امیر سرتیپ جانباز ناصر محمدی‌فر فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از پیشکسوتان و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه) در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد.

در این مراسم سرلشکر حسین حسنی سعدی جانشین سابق قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، سرلشکر عطاءالله صالحی مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش، امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیأت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد جلیلی‌صفت جانشین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و کارکنان نیروهای چهارگانه حضور داشتند.