پیکر سرباز وطن شهید «ابوالفضل زمانی آریمی» در ساری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک سرباز وطن شهید ابوالفضل زمانی آریمی صبح دوشنبه با حضور خانواده، همرزمان و مردم شهیدپرور در ساری تشییع و بدرقه شد.

مراسم اقامه نماز بر پیکر شهید با حضور آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در مصلی‌ شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور گسترده خود، ادای احترام و تکریم به این شهید والامقام کردند.

مراسم تشییع با حضور مسئولان محلی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم قدرشناس همراه بود و شهید ابوالفضل زمانی آریمی در قطعه‌ای ویژه به خاک سپرده شد تا یاد و نامش همیشه در دل جامعه باقی بماند.

این مراسم جلوه‌ای از احترام و ارج نهادن به فداکاری‌های سربازان وطن و پاسداشت جانفشانی‌های آنان در حفظ امنیت و آرامش کشور بود.