۳ نانوایی متخلف در ازنا پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان ازنا به ریاست محمدتقی مقدم و با حضور معاون فرماندار، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس اداره غله و بازرس جهاد کشاورزی از واحدهای نانوایی این شهرستان انجام شد.

وی گفت: در این گشت سه واحد نانوایی متخلف پلمب و یک واحد نیز با قرار وثیقه آزاد شد، همچنین برای شش واحد نانوایی دیگر پرونده تخلف تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: این عملیات نظارتی که از ساعت پنج صبح آغاز شده بود، تا ساعت ۹ شب ادامه داشت و باهدف ساماندهی عرضه نان، برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفت.