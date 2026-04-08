به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، بر اساس گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بورس‌های امارات شامل ابوظبی (ADX) و دبی (DFM) برای مدت دو روز تعطیل شدند.

بر اساس این گزارش پس از بازگشایی مجدد این بازارها در تاریخ ۴ مارس، شاهد افت قابل‌توجهی در ارزش بازار بودیم. ارزش بازار این دو بورس به میزان ۱۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت که سهم بورس دبی با کاهش ۱۶ درصدی و بورس ابوظبی با کاهش ۸ درصدی در این افت تاثیر داشتند.

شایان ذکر است نهاد ناظر بازار سرمایه امارات (SCA) برای جلوگیری از نوسانات شدید و هیجانات غیرقابل کنترل، اقدام به کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها از ۱۰ درصد به ۵ درصد کرد. هم‌چنین، توقف معاملات در سطح تک‌سهم در صورت نوسان ۵ درصدی اعمال شد.

در این گزارش آمده است که در بورس‌های امارات، فروش استقراضی نیز به‌طور موقت ممنوع شد. علاوه‌براین، نهاد ناظر بورس امارات برای کنترل ریسک‌ها، اقدام به تعلیق نمادهای شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از فعالیت‌های خود را در مناطق درگیری دارند یا وابستگی‌های اقتصادی و تجاری بالایی به کشورهایی هم‌چون ایران و عراق دارند، کرده است.