اطلاعیه مهم مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع کاربران مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف می‌رساند همان‌طور که در اخبار عمومی منتشر شد مرکز داده دانشگاه که محل میزبانی تجهیزات مرکز پردازش سریع نیز بوده، مورد اصابت حملات جنایتکارانه رژیم تروریستی صهیونی و آمریکا قرار گرفته است.

پشتیبان از سرویس‌های ارائه خدمت و وبسایت‌ها و حسابرسی مالی مرکز گرفته شده است و تمامی اعتبارات بهره برداران قابل رسیدگی خواهد بود. از سوی دیگر به منظور شروع مجدد سرویس‌دهی، نیاز به برقراری شبکه و زیرساخت سخت‌افزاری مرکز است که به ترتیب اولویت مرکز فاوای شریف و با تامین تجهیزات جایگزین، سرویس‌دهی مجدداً آغاز خواهد شد.

بالغ بر ۸۰۰۰ کاربر ازجمله دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران از خدمات مرکز پردازش سریع شریف استفاده می‌کردند.