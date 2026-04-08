ملی پوش ایران بدون مبارزه به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد باید به مصاف هانجائه چانگ از کره جنوبی می‌رفت اما به دلیل مصدومیت حریفش و عدم حضور روی تشک کشتی به مدال برنز رسید.

محسن نژاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سونات عبداله یف از تاجیکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب رازاک بیشیکیف از قرقیزستان شد.

پیش از این محمدحسینوند پناهی و علی احمدی وفا به مدال برنز رسیده بودند.