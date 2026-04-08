  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

ملی پوش ایران بدون مبارزه به مدال برنز رسید

احمدرضا محسن نژاد در مرحله رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا به دلیل مصدومیت حریفش و عدم حضور بر روی تشک کشتی به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد باید به مصاف هانجائه چانگ از کره جنوبی می‌رفت اما به دلیل مصدومیت حریفش و عدم حضور روی تشک کشتی به مدال برنز رسید.

محسن نژاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سونات عبداله یف از تاجیکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب رازاک بیشیکیف از قرقیزستان شد.

پیش از این محمدحسینوند پناهی و علی احمدی وفا به مدال برنز رسیده بودند.

کد مطلب 6795433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها