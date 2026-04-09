کشتی فرنگی ایران برای اولین بار چهار سال متوالی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، حسن رنگرز پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های قهرمانی آسیا پیامی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

امروز روزی تاریخی برای کشتی فرنگی ماست.خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم برای اولین بار، چهار سال پیاپی قهرمان آسیا شویم؛ افتخاری که حاصل تلاش شبانه‌روزی کادر فنی، کشتی‌گیران و حمایت فدراسیون بود و تقدیم به پیشگاه مردم عزیزمان است.

برای نخستین بار، سه سال متوالی بیشترین فینالیست را در تاریخ رقابت ها داشتیم؛ این نشان می‌دهد که تیم ما فقط قهرمان نیست، بلکه در عمق ترکیب هم به ثبات و قدرت رسیده است.و از همه مهم‌تر، برای اولین بار در تاریخ، هر ۱۰ ملی‌پوش ما ۱۰ مدال گرفتند؛ این یعنی یک تیم کامل، یکدل و جنگنده.

نکته قابل توجه دیگر این است که ما ۲۴ ساعت قبل از پایان مسابقات، قهرمانی تیمی خود را قطعی کردیم؛ این اتفاق به‌خوبی نشان‌دهنده برتری فنی و روحی تیم ما در این رقابت‌هاست.

اما این قهرمانی فقط یک موفقیت ورزشی نیست.در شرایطی به این مسابقات اعزام شدیم که کشورمان با سختی‌ها و فشارهای زیادی روبه‌رو بود. حتی تصور اعزام تیم به این رقابت‌ها، آن هم در قرقیزستان با فاصله مسافتی قابل توجه، کار آسانی نبود. از طرفی تیم میزبان هم با انگیزه قهرمانی وارد میدان شده بود.

با این حال، بچه‌های ما نشان دادند که هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی اراده‌شان را بگیرد.ما نه‌تنها در این شرایط سخت اعزام شدیم، بلکه با اقتدار قهرمان شدیم.

این قهرمانی را به مردم عزیز کشورمان تقدیم می‌کنم؛ مردمی که همیشه پشتوانه اصلی ما بوده‌اند.حسن ختام عرایضم با جمله ای از عارف قزوینی خواهد بود سراینده سرود از خون جوانان وطن لاله دمیده:چنان عشقی به وطن و میهنم دارم که همه بهشت را با ذره ای از خاک ایرانم عوض نمی کنم.