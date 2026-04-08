۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

مراسم تشییع ۱۲ شهید حمله آمریکایی_صهیونیستی در قم برگزار شد

قم- پیکر مطهر ۱۲ شهید از شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا از مسجد امام حسن (ع) تا حرم بانوی کرامت تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۱۲ شهید از شهدای حملات اخیر آمریکایی_صهیونیستی اخیر عصر چهارشنبه از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تشییع شد.

در این مراسم خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم قم با در دست داشتن پرچم های ایران و تصاویر شهدای حضور داشتند.

مراسم تشییع شهدا تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها ادامه داشت و سپس پیکرهای مطهرهای شهید گرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد.

در ادامه نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی از اساتید حوزه علمیه قم بر پیکرهای مطهر شهدا اقامه شد.

پیکرهای شهید به گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام قم جهت تدفین انتقال داده شد.

