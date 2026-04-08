مهدی معصومی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هنر متعهد در بستر انقلاب اسلامی، زبان گویای ارزشها، رشادتها و پهلوانیهای ملت ایران است و میتواند مفاهیم عمیق ایثار و مقاومت را به جامعه منتقل کند.
وی با بیان اینکه هدف هنر تعالی روح انسانی و ارتقای اندیشه و آرامش در زندگی است، افزود: هنرمندان با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری میتوانند نقش مؤثری در تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایفا کنند.
معصومی ادامه داد: در همین راستا، ویژهبرنامهای با عنوان «سکانس پرواز» در شهرستان چالوس با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، آموزش و پرورش و بسیج ادارات برنامهریزی و اجرا شد.
وی تصریح کرد: این برنامه شامل بخشهای مختلفی از جمله شعرخوانی، اجرای نمایش «فرشتهها»، قرائت بیانیه توسط کودکان و نوجوانان، دکلمهخوانی و پرواز بادبادکها به یاد شهدای میناب بود.
مدیر حوزه هنری مازندران خاطرنشان کرد: در این آیین، به تعداد شهدای میناب بادبادک تهیه شد و دانشآموزان شهرستان چالوس با حضور در ساحل، به صورت نمادین این بادبادکها را به یاد این شهیدان به پرواز درآوردند.
وی همچنین از تدارک برنامههای متنوع دیگر در ایام هفته هنر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: برگزاری تجمعات شبانه، اجرای دیوارنگارههای تعاملی در حوزه هنرهای تجسمی و اجرای موسیقی زنده در مرکز شهر با حضور رزمنوازان نیروی دریایی مستقر در بندر نوشهر از جمله این برنامههاست.
معصومی اضافه کرد: همچنین اجرای پرفورمنس و نمایشهای محیطی از دیگر بخشهای پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به اجرای برنامهای نمادین در پارک ملل ساری به یاد شهدای دنا اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این برنامهها بتواند فضای شهر را آکنده از شور و حماسه کرده و زمینهساز ارتباط بیشتر مردم با مفاهیم والای هنر انقلاب اسلامی شود.
