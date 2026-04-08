حاذق: رسالت اهل قلم در بحران، «نوشتن» و ثبت حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حاذق شامگاه چهارشنبه در نشست نقد و بررسی آثار ادبی اعضای کانون استانهای گلستان و مازندران با عنوان «جان من؛ جان ایران» که به مناسبت اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب و کودکان شهید میناب به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین وظیفه اهل قلم در شرایط بحران، ثبت و روایت آن چیزی است که بر جامعه میگذرد.
وی با تسلیت ایام و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست افزود: این برنامهها با محوریت اعضای نوجوان کانون شکل میگیرد و هدف آن، تقویت توانمندیهای ادبی و ایجاد بستر مناسب برای بیان دغدغهها و تجربههای نسل جوان است.
مدیر آفرینشهای ادبی و هنری کانون کشور با تأکید بر نقش نویسندگان نوجوان در ثبت وقایع گفت: از همه شاعران و نویسندگان نوجوان درخواست میکنم آنچه در این روزها بر کشور گذشته را بنویسند؛ چه در قالب تجربههای شخصی و چه با نگاهی جمعی، چرا که هیچ چیز مهمتر از نوشتن و ثبت این لحظات نیست.
حاذق ادامه داد: این روایتها باید صادقانه و روشن باشد و نویسنده در اثر خود، موضع و زاویه نگاهش را مشخص کند؛ اینکه از کجا به ماجرا نگاه میکند و در کدام سوی روایت ایستاده است، اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد مختلف حوادث افزود: در روایتها نباید تنها به بیان مظلومیتها اکتفا کرد، بلکه لازم است ابعاد مختلف رخدادها، از جمله عوامل و زمینههای شکلگیری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصویری کامل و ماندگار برای تاریخ ثبت شود.
مدیر آفرینشهای ادبی و هنری کانون کشور خاطرنشان کرد: آنچه امروز نوشته میشود، در آینده به عنوان سندی برای شناخت این مقطع تاریخی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نسلهای بعدی از طریق همین آثار، واقعیتها را درک خواهند کرد.
حاذق با تأکید بر استمرار فعالیتهای ادبی در میان نوجوانان گفت: کانون پرورش فکری تلاش دارد با برگزاری چنین نشستهایی، زمینه رشد و بالندگی استعدادهای ادبی را فراهم کرده و نسل جدیدی از نویسندگان متعهد و آگاه را تربیت کند.
