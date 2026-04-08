به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به مناسبت اربعین شهادت امام خامنه‌ای، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

چهل روز از شهادت قائد کبیر امت اسلام، پیشوای آزادگان جهان، حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه گذشت؛ چهل روزی که مشحون از حُزن و حماسه بود. مردم ایران اسلامی و همه آزادگان جهان، از خونخواهی وصف‌ناپذیر رهبر شهید و عزیزشان، حماسه خلق کردند و در این چهل روز با میدان‌داری خود، قوت قوای مسلح‌شان را مضاعف گرداندند، تا این سلحشوران، میدان رزم را تسخیر کنند و متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی و پشتیبانان حقیر و ذلیل‌شان را درهم کوبند.

امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی‌علیه، که داغش زدودنی نیست و بر تارک تمدنی ما نشسته است، حقیقتاً جامع‌الاطراف و جامع‌الجهات بودند؛ حکمت، نبوغ و ژرف‌نگریِ محیرالعقول این مرد الهی، سبب شد جایگاه و منزلت و مرتبه ملت ایران و کشورمان در سطح جهانی ارتقاء محسوس یابد. امام خامنه‌ای با رهبری و هدایت‌های حکیمانه و داهیانه خود به ایران اسلامی اعتلاء و اعتزاز بخشید و دشمنان ملت ایران را به انحطاط و ازاله کشاند؛ بعد از امام راحل، هیچ شخصیتی در تاریخ دیرینه و اقدم ایران، همچون امام شهیدمان خامنه‌ای کبیر، برای ایران و ایرانی، عزت‌آفرین نبوده است.

امام شهیدمان همچون سلفش خمینی کبیر و عظیم‌الشأن، مردی از دودمان پیامبران بود که بر سلوک و شیوه‌ی آنان، با دستی پُرمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریا، در میان مردمی شایسته و سلحشور، چون آیه‌ی رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشتگانِ قدرت حق نشانید و تا عرش عزّت و عظمت پرکشید.

امام شهید، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، شخصیت بی بدیل جهان معاصر در مقابله با جبهه استکبار بود که صلای پر طنین مقاومتشان انسان‌های آزادیخواه را به شور و نشاط وا می‌داشت و شهادت ایشان به دست شقی‌ترین اشقیای عالم، افتخار اجداد طاهرینشان بود که سرانجام نصیب ایشان گردید.

امام شهید ما بزرگ بود و بزرگ ماند و با مرگی سرخ برای همیشه قهرمان مردم ایران و مسلمانان جهان شد. امروز ماییم که باید با شناخت صحیح از شرایط و با توجه به مصالح ملی و اسلامی، راه ایشان را که همان مسیر امام و طریق پیامبران و ائمه اطهار (ع) است، بپیماییم.

شهادت ایشان، نه پایان راه، که آغاز فصل جدیدی از ایستادگی در برایر گردنکشان عالم است و ملت ایران با وحدت و اقتدار، صراط مستقیم و پرافتخار ایشان را استوارتر از همیشه ادامه خواهد داد.

اینک، اما سخنی چند با روح بلند و آسمانی امام شهیدمان.

راهبرا!‌ای سلاله کرم،‌ای آموزگار مکتب ولایت،‌ای سردار لشکر توحید، کاش با شما بودیم آن زمان که دست از این جهان می‌شستید و به دیدار محبوب ازلی و ابدی خود می‌شتافتید.

اندوه ما، نه برای رفتن شما، که برای جا ماندن خویش است.

ماتم ما نه برای «رٍجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله» است، گریه ما، نه برای «فَمِنهُم مَن قَضَی نَحبَه» است، گریه ما، گریه جگرسوز «فَمِنهُم مَن ینتَظِر» است.

رهبرا!

خون پاک شما با خونب‌های حقیقت در یک تراز ایستاده است و عزمتان، ضامن دوام دین خدا ومکتب توحید است.

رهبرا! خون پاک شما امضای «راستی» است. مرگ سرختان تنها نه نام استکبار را شکست و کلمه ظلم را بی سیرت کرد که خون شما از کلام فزون شد. خون شما در بستری از آن سوی کلام، فراسوی تاریخ، بیرون از راستای زمان جوشید. خون شما امروز در متن پیروزی و سربلندی ایران جاری است.

سلام بر امام شهید که در آستانه دیدار خداوند بلامانع با او سخن می‌گوید و تمامیت توحید را در موجزترین کلام به حضرت عرضه می‌کند: الهی رضا بقضائک! و تسلیم لامرک! و لا معبود سواک! یا غیاث المستغیثین!»

در ایران اسلامی و سراسر جهان به ویژه برادرانمان در لبنان، یمن، عراق و …، هر جا دل روشن و جان بیداری می‌تپد، داغ و مصیبت عزای امام خامنه‌ای شهید را بر سینه دارد؛ جان‌های همه‌ی ما در عزای پسر فاطمه (س) از اندوه لبریز است و به صاحب عزای اصلی یعنی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، آجرک‌الله می‌گوییم. مصیبت فقدان رهبر شهیدمان عظماست، لکن آنچه که به ما تسلی می‌بخشد آن است که اگر چه جسم امام شهیدمان در میان ما نیست، اما هویت او تجسم یافته و راه و مکتب او استمرار دارد.

پرچم ولایت‌فقیه و نیابت امام عصر (عج) پس از امام شهیدمان، اکنون در دستان مردی از سلاله حسین بن علی (ع) است؛ شخصیت ذوابعادی که خَلقاً و خُلقاً و منطقاً اشبه‌الناس به امام شهیدمان است و طی مدت اخیر، راه و سیره آن رهبر الهی را با قوت و قدرت پیموده است.

همه ما رهروان راه ولایت، در مسیر تبعیت محض از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) هستیم و بدون کوچکترین اعوجاج و، چون و چرایی، تابع اوامر این خلف صالح و شایسته امام شهیدمان می‌باشیم.

ختام کلام آنکه دوران سی و هفت ساله‌ی رهبری مبارک امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) الگو و نمونه‌ی اعلای حیات جامعه‌ی انقلابی ما است و خطوط اصلی انقلاب اسلامی، همان است که امامین انقلاب ترسیم فرموده‌اند و کمترین اعوجاج و انحنایی از این خطوط پذیرفتنی نیست. با تمسک به این خطوط است که اکنون قوای مسلح ما بر تکنولوژی جنگی و آهنینِ اشقیای متجاوز فائق آمده‌اند و مردم ما یکدل و متحد، خیابان‌ها را در حمایت از قوای مسلح‌شان و تکریم امام شهیدشان و عهد با رهبر جدیدشان، به تسخیر خود درآورده‌اند.

اکنون نیز که پس از تحمیل شروط جمهوری اسلامی ایران و ناگزیری رژیم متجاوز و مستأصل آمریکا در پذیرش این شروط، اراده نظام صرفاً بر قطع آتش و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه رفتار طرف تخاصم‌و عدم اعتماد به دشمن بنا شده است؛ در این میان، آنچه آشکار است، استیفای حقوق حقه ملت ایران و دریافت کامل خسارت و بازتعریف مناسبات ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا و ایضاً تعریف و ترسیم رژیم حقوقی برای آبراه استراتژیک هرمز است.

تجاوز مستقیم ایالات متحده و رژیم سفاک صهیونیستی به حاکمیت ملی ایران و شهادت جمعی از مقامات عالی‌رتبه و غیرنظامیان کشورمان، وضعیت حقوقی منطقه را از صلح پایدار که ایران اسلامی طلایه‌دارش بود، خارج کرد؛ فلذا مداومت رژیم حقوقی پیشین در تنگه هرمز با اقتضائات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، منافات دارد و ایران اسلامی وفق حق ذاتی دفاع مشروع و با استناد به کنوانسیون‌های جهانی مربوطه و حقوق بین‌الملل عرفی، می‌بایست رژیم حقوقی بدیعی برای این شاهراه حیاتی تعریف و ترسیم کند.

از سویی دیگر، مبحثِ کلانِ دریافت خسارت از متجاوزان مطرح است؛ در متون حقوقی بین‌المللی، در باب این مقوله، تأکیدات مصرح و متقنی مندرج است و حق ایران اسلامی در ستاندن خسارت از متجاوزین محفوظ است.

ضمن تبعیت محض از تدابیر حکیمانه، اوامر ولی‌امرمان و تجلیل از قوای مسلح سلحشور و مردم متحد و منسجم‌مان، اعلام می‌داریم که لحظه‌ای از جهاد فی سبیل‌الله و مقابله قاطعانه و قانونی با دشمن و ایادی داخلی او، استنکاف نخواهیم کرد و به عون الهی، همچنان در میانه میدان هستیم و لحظه‌ای یاد امام شهیدمان و انتقام خون مطهر او را فراموش نخواهیم کرد.

ملت ما و همه ملت‌های ازاده مسلمان جهان از رهبر شهیدش آموخت که تحت هیچ شرایطی تسلیم اشرار و غدّاران جهانی نشود؛ تسلیم‌ناپذیری و عدم بیعت با اشقیاء و جانیان متجاوز، آموزه‌ی عاشورایی امام شهیدمان در عصر حاضر است و ما تا پای جان، این آموزه را پاس می‌داریم و به شوق دیدار با امام شهیدمان به سوی معرکه پرواز می‌کنیم.