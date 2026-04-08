محمدهادی ساروی به مدال طلا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در مرحله فینال به مصاف نیتش از هند رفت که با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید.

ساروی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مینهو لی از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل اسلام یولویف از قزاقستان پیروز شد.

پیش از این امین میرزازاده ملی‌پوش فوق‌سنگین کشتی فرنگی هم به مدال طلا رسیده بود و این دومین مدال طلای کشتی فرنگی در این مسابقات است.