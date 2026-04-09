حریفان آزادکاران ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۲۱ لغایت ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان آنکوش از هند و نماینده سریلانکا می رود.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۱ نماینده دارد، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده دیدار میان توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن و آسیل آیتاکین از قزاقستان مبارزه می کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۲ کشتی گیر حضور دارند، پیمان نعمتی در دور اول به مصاف رستم جان کاخاروف از قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با سوجیت دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از هند مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۰ نفر شرکت کرده اند، سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که مبارزات آن با حضور ۱۴ نفر برگزار می شود، امیرمحمد یزدانی در دور اول با کاروناپلی از سریلانکا کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم با برنده کشتی میان یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و برنز جهان از ژاپن و سومیابازار زاندانبود از مغولستان روبرو می شود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، مهدی یوسفی در دور نخست با فنگ لیو از چین کشتی می گیرد و در صورت پیروزی مقابل این حریف، در دور دوم به مصاف رازامبک جمال اف قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان می رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۵ نفر حضور دارند، کامران قاسم پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان یودای تاکاهاشی از ژاپن و نماینده سریلانکا می رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کننده دارد، محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کومار پونیت از هند و تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن مصاف می دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضوردارند، امیرعلی آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده شرزاد پایانوف از ازبکستان و کانیبک عبدالخایروف از قرقیزستان کشتی می گیرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده نامبارداگوا باتبایار از مغولستان و یدیگه کاسیمبک از قزاقستان مبارزه می کند.

بر اساس برنامه این رقابت ها، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم روزهای ۲۱ و ۲۲ و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه برگزار می شود.